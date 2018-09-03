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«Спартак»: у Жиго разрыв крестообразной связки

3 сентября 2018, 10:06
91

Пресс-служба «Спартака» подтвердила, что защитник команды Самуэль Жиго получил разрыв крестообразной связки в матче шестого тура с «Зенитом». 5 сентября футболисту предстоит операция.

Сегодня ночью защитнику красно-белых было проведено дополнительное обследование. Оно подтвердило первоначальный диагноз: у 24-летнего игрока выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. После операции будут ясны сроки возвращения игрока на поле.

«Спартак» желает Самуэлю скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – говорится в сообщении пресс-службы.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 16 очками, столичный клуб идет вторым с отставанием в два балла.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (91)
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swot1205
1535959185
жаль, печаль. выздоравливай. ты нам нужен
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4agaaa
1535959475
Печаль... здоровья тебе!
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Blossiya
1535960078
Дзюбе прилетит в ответ. Жиго мужества и здоровья!
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VVM1964
1535960300
Промес , Жиго - что очень тревожно . Жиго скорейшего выздоровления .
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neveldomha
1535960673
Такие штуки прилетают, когда начинаешь тупить на поле. Кто мешал Жиго освободиться от меча, за пять секунд до столкновения с Дзюбой?
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Qranat
1535961372
Не люблю халявщиков питерских и спартаковских, но то, что происходит в нашем футболе, ставшим отстойным из-за ангажированных решал РФС и РПЛ, и лояльного арбитража к игрокам команд, боссы которых открывают ногами кабинеты в Кремле и Правительстве, уже отторгает. Умышленный толчок в спину, повлекший тяжелейшие последствия и НИКАК не наказан ? Подобное возможно лишь в России. А подленький Дзюба с ангажированным арбитром УЛЫБАЕТСЯ, разводя руками, как будто, не причем. Когда уже КДК перестанет дрожать в коленках и начнет карать таких м.е.р.з.а.в.ц.е.в пожизненной дисквалификацией… или они смелые лишь легионеров, нанесших травму игрокам адм. ресурсных клубов и сборникам, наказывать и то, в большинстве своем, из региональных клубов, без крыши в столице и Питере ? А если бы было наоборот и травму получил боров и симулянт зенитовский, вечно, плачущий, то Жиго бы уже искал себе новый чемпионат, после воя СМИ ? Вот болото
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nik55
1535961793
Веллитону за похожий момент наказание было-----дереву похоже ничего не будет
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zabvo9406
1535965768
я отношусь критично даже к своей любимой команде, НО, просмотрел еще 8 раз эпизод палена и Жиго, палено толкал игрока в корпус согнутой рукой , не плечо в плечо, а согнутой рукой в корпус!!! нарушение 200 % и да палено ты П и ТА РАсина конченая!!!! Что то возомнил ты о себе нереально!!!! Уверен, если бы было наоборот, весь Питер бы извижзался бы!!!!
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OfaZavr
1535965863
все таки подтвердилось... невероятно плохая новость. здоровья Самуэль, ты сможешь все это преодолеть и вернешься еще более сильным!
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МЯСО87
1535967920
****** полено сломал нам игрока!
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