Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак»: у Жиго разрыв крестообразной связки

    Пресс-служба «Спартака» подтвердила, что защитник команды Самуэль Жиго получил разрыв крестообразной связки в матче шестого тура с «Зенитом». 5 сентября футболисту предстоит операция.

    Сегодня ночью защитнику красно-белых было проведено дополнительное обследование. Оно подтвердило первоначальный диагноз: у 24-летнего игрока выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. После операции будут ясны сроки возвращения игрока на поле.

    «Спартак» желает Самуэлю скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 16 очками, столичный клуб идет вторым с отставанием в два балла.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии86
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:53

      Успешной операции и скорейшего восстановления Самуэль.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 4 сентября 2018, 09:16

      Скорейшего восстановления

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      Rus9I 3 сентября 2018, 21:54

      Я вообще не понимаю как готовят игроков на предсезонке.. В топ 3 лигах игроки работают на износ, при этом фактор крестов минимален. У нас же стабильно 2-3 только в начале сезона вылетают!!! Надо менять физ. тренера, а то так и будет спартак терять игроков.
      А по эпизоду, нормальный игровой момент, таких за чемпионат сотни.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 3 сентября 2018, 17:47

      К лиге Чемпионов поправиться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > спартач-тверь 3 сентября 2018, 21:48

      К какой лиге?)))) Проснись.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > o33uk 4 сентября 2018, 16:34

      На сколько я помню чемпионы играют в ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 сентября 2018, 17:14

      По повтору было видно, что Дзюба шел в борьбу, но не ломал Жиго.
      Самуэлю скорейшего выздоровления ! Отличный защитник по всем футбольным меркам!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 3 сентября 2018, 16:10

      Не знаю...Дзюба кто угодно , но не подлый. Умысла не было

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 сентября 2018, 15:44

      Да ёп вашу дивизию, сколько можно!? Как д..*****, сил нет. Ну, почему у Спартака всегда новички, которые могут вырасти в топ-игроков европейского уровня, получают разрыв крестов, что за х..йня происходит, я не понимаю, честно!? Ромуло, Бокетти, Озбилиз (дважды!), Зобнин, Джикия, Жиго... А ведь были ещё совсем недавно и молодые ребята Тимофеев и Тигиев. Это просто п..здец какой-то. Даже у хрустальных лондонских ребят из Арсенала не было столько крестов за всё это время. Это реально какое-то проклятье.

      Надеюсь Жиго восстановится и будет играть и прогрессировать, так, как-будто травмы и не было. Но, это будет сделать крайне сложно, прежде всего чисто психологически. Ведь где-то на подсознательном уровне что-то будет щёлкать в определённые моменты. Здесь по-хорошему нужно поработать с психологом, чтобы не было никаких рамок из-за этой травмы в голове.

      Здоровья Жиго и искренне надеюсь, что это последняя травма крестов у игроков Спартака, хотя бы на ближайшие несколько лет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 сентября 2018, 15:35

      дзюба стал тем кем был до чм, обиженкой на Спартак.сначала топтался по шарфу Спартаковскому потом обозвал болельщиков сектантами,ну и на данный момент сломал Жиго и как всегда не причём,но с тобой поступят так же как и ты поступаешь,надеюсь ты получишь своё на поле и очень скоро

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 > KLIM777 3 сентября 2018, 16:40

      ты и есть баклан тупорылый,считать научись, а потом пасть открывай

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 > KLIM777 3 сентября 2018, 16:57

      ты свой проверь,мусор что ли по паспортам заглядывать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 > KLIM777 3 сентября 2018, 17:34

      кури *** бомжара

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 > KLIM777 4 сентября 2018, 12:15

      существо,животное,ну ты образованный баклан очконосый,умник цифра 1970 относится к Юрию Ковтуну,который играл за Спартак,а свои умозаключения оставь при себе холмс недоделаный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 3 сентября 2018, 14:58








      хороший парень и футболист...Дай Бог Здоровья!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 3 сентября 2018, 14:45

      Ну Дзюба и полено...********...бей беги дави круши

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11