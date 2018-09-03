«Спартак»: у Жиго разрыв крестообразной связки

Пресс-служба «Спартака» подтвердила, что защитник команды Самуэль Жиго получил разрыв крестообразной связки в матче шестого тура с «Зенитом». 5 сентября футболисту предстоит операция.

Сегодня ночью защитнику красно-белых было проведено дополнительное обследование. Оно подтвердило первоначальный диагноз: у 24-летнего игрока выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. После операции будут ясны сроки возвращения игрока на поле.

«Спартак» желает Самуэлю скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – говорится в сообщении пресс-службы.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 16 очками, столичный клуб идет вторым с отставанием в два балла.