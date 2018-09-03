Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальверде – о разгроме «Уэски»: «Барселона» не лучшим образом провела дебют матча»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался недоволен дебютом матча третьего тура испанской Примеры против новичка лиги «Уэски».

    «У нас многое получалось в атаке, поэтому мы забили восемь голов сопернику. Это результат нашей игры и реализации созданных моментов.

    Вообще в этой встрече соперник был довольно опасен. Дважды он поймал нас на контратаках, в их составе есть опытные игроки – Эрнандес и Гальяр. Играть было нелегко, но у нас получалось давить на них, проникать в чужую штрафную.

    К перерыву судьба матча еще не была ясна, а вот во втором тайме мы прибавили в реализации. Мы немногое позволили создать «Уэске» у своих ворот, но она реализовала оба своих момента. Вот это меня очень расстраивает – мы не лучшим образом провели дебют матча.

    Над этим нужно поработать. Никому не нравится пропускать в начале игры», – сказал Вальверде.

    Матч третьего тура испанской Примеры «Барселона» – «Уэска» завершился со счетом 8:2. Каталонцы вместе с «Реалом» возглавляют турнирную таблицу, набрав по девять очков. «Уэска» с четырьмя баллами идет на седьмой строчке.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 07:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:05

      Что верно то верно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 3 сентября 2018, 07:46

      Что-то инопланетянин совсем зачах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 сентября 2018, 07:33

      Да, над защитой нужно работать. Понятное дело, что, сколько себя помню, Барса всегда умела пропускать вот такие вот необязательные мячи от кого угодно, но раньше и трофеев было больше, и, если сравнивать с прошлым сезоном, то казалось, что наконец-то при Вальверде команда станет более надёжно играть в обороне.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11