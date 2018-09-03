Вальверде – о разгроме «Уэски»: «Барселона» не лучшим образом провела дебют матча»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался недоволен дебютом матча третьего тура испанской Примеры против новичка лиги «Уэски».

«У нас многое получалось в атаке, поэтому мы забили восемь голов сопернику. Это результат нашей игры и реализации созданных моментов.

Вообще в этой встрече соперник был довольно опасен. Дважды он поймал нас на контратаках, в их составе есть опытные игроки – Эрнандес и Гальяр. Играть было нелегко, но у нас получалось давить на них, проникать в чужую штрафную.

К перерыву судьба матча еще не была ясна, а вот во втором тайме мы прибавили в реализации. Мы немногое позволили создать «Уэске» у своих ворот, но она реализовала оба своих момента. Вот это меня очень расстраивает – мы не лучшим образом провели дебют матча.

Над этим нужно поработать. Никому не нравится пропускать в начале игры», – сказал Вальверде.

Матч третьего тура испанской Примеры «Барселона» – «Уэска» завершился со счетом 8:2. Каталонцы вместе с «Реалом» возглавляют турнирную таблицу, набрав по девять очков. «Уэска» с четырьмя баллами идет на седьмой строчке.