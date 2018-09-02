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  • Селюк – Геркусу: «То, что вы купили, – не усиление, а ослабление. Пустили «Локомотив» под откос с вашим другом Шопенгауэром»

Селюк – Геркусу: «То, что вы купили, – не усиление, а ослабление. Пустили «Локомотив» под откос с вашим другом Шопенгауэром»

2 сентября 2018, 12:28
17

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче шестого тура РПЛ.

Глава московского клуба заявил, что разочарован неудачным стартом сезона, поскольку команда серьезно усилилась в летнее трансферное окно.

«Илья, то, что вы приобрели, это не усиление, а ослабление команды. Выражаясь языком партизан, пустили под откос «Локомотив» с вашим другом Шопенгауэром (прим. – так Селюк исковеркал фамилию спортивного директора железнодорожников Эрика Штоффельхауса). Жаль, что вы отказались спорить на 100 тысяч долларов», – написал Селюк в твиттере.

После шести туров «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

Источник: Twitter
Россия. Кубок Локомотив Геркус Илья Селюк Дмитрий
Комментарии (17)
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батог
1535880808
Типа, если бы купили у Селюка, паравоз уже в 6-ом туре чемпионом был бы.
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shinnik
1535881326
"Скорей,Мой Друг,у вас полней Ваш список необьявленых друзей.. И если я начну..перечислять фамилии.. То дай Вам Бог,смятенья не тая заткнуться в собственной идилии. Засим-целую.Всё.Привет ЯЯ." ..ну,так ..предположительный ответ...))
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Asbjorn
1535882112
ага,нужно было брать Траоре и прочих деревьев Селюка
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DOCTOR PENALTY
1535884541
Палыч, конечно, в этом сезоне медленно запрягает свой паровоз, но всё-равно поедет быстро, немного терпения.
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hevbn 28
1535885347
Вообще то ещё в прошлом сезоне мне состав Локо казался каким то странным и "несуразным" и выиграли чемпионат они скорее не благодаря , а вопреки , вспомнить только ,что они из последних матчей в прошлом сезоне толи в 4ёх, толи в 5ти матчах подряд не забивали вообще мячей, а в этом сезоне начался понятный "откат" команды на те места которые они должны занимать ( 4-6) потому ,что не могут второй сезон подряд "тащить" команду (так как в прошлом ) Фарфан, Фернандеш, Денисов просто потому ,что им уже далеко за 30 , а в таком возрасте игроки как правило не могут проводить на таком уровне два сезона подряд , а усиление у Локо было сомнительное так как и Крыховяк и Хеведес по сути не играли немец год , а поляк вообще 2 , а Смолов слишком уж специфический нападающий , он может быть полезным только если игра в атаке очень хорошо "заточена " под него. Так что то что они стали чемпионами это, что называется на века и они молодцы в этом , но нынешние проблемы Локо на мой взгляд объяснимы и логичны .Хочется только пожелать удачи Локо в ЛЧ благо группа попалась такая, что как минимум бороться в ней любая уважающая себя команда обязана.
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zigbert
1535890276
Селюк как всегда появляется вовремя со своими нравоучениями.
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KOLBIS
1535893847
А вот купив Ласину,усилились бы точно,добавил Дмитрий...
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OfaZavr
1535897778
никак не отстанет от Локо) он теперь для них как Червиченко для Спартака)
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uvarokarim
1535900549
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ------- https://bitly.su/9h53Gbx
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Арсен65
1535913516
Локомотив занимает то место которому соответствует исторически. Прошлый год был вопреки, исключением. А в этом Семину даже тройки не видать. Максимум 5-8 место.
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