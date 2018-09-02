Селюк – Геркусу: «То, что вы купили, – не усиление, а ослабление. Пустили «Локомотив» под откос с вашим другом Шопенгауэром»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче шестого тура РПЛ.

Глава московского клуба заявил, что разочарован неудачным стартом сезона, поскольку команда серьезно усилилась в летнее трансферное окно.

«Илья, то, что вы приобрели, это не усиление, а ослабление команды. Выражаясь языком партизан, пустили под откос «Локомотив» с вашим другом Шопенгауэром (прим. – так Селюк исковеркал фамилию спортивного директора железнодорожников Эрика Штоффельхауса). Жаль, что вы отказались спорить на 100 тысяч долларов», – написал Селюк в твиттере.

После шести туров «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.