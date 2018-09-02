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    Селюк – Геркусу: «То, что вы купили, – не усиление, а ослабление. Пустили «Локомотив» под откос с вашим другом Шопенгауэром»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче шестого тура РПЛ.

    Глава московского клуба заявил, что разочарован неудачным стартом сезона, поскольку команда серьезно усилилась в летнее трансферное окно.

    «Илья, то, что вы приобрели, это не усиление, а ослабление команды. Выражаясь языком партизан, пустили под откос «Локомотив» с вашим другом Шопенгауэром (прим. – так Селюк исковеркал фамилию спортивного директора железнодорожников Эрика Штоффельхауса). Жаль, что вы отказались спорить на 100 тысяч долларов», – написал Селюк в твиттере.

    После шести туров «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

    Источник: Twitter

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    02.09.2018 12:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 сентября 2018, 08:59

      Надо было Траоре брать. Тогда Селюк бы пел, что это усиление, Локо молодцы, а поражение - это временное явление. Но так как Селюк втюхать никого не смог, приходится словесно отыгрываться.

      1
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      Рейтинг: +19

      Арсен65 2 сентября 2018, 21:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Локомотив занимает то место которому соответствует исторически. Прошлый год был вопреки, исключением. А в этом Семину даже тройки не видать. Максимум 5-8 место.

      -4
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ------- https://bitly.su/9h53Gbx

      -4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 17:16

      никак не отстанет от Локо) он теперь для них как Червиченко для Спартака)

      11
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      Рейтинг: +1580

      srg38 2 сентября 2018, 16:43

      (Е)блюк ( прим. - так я исковеркал фамилию какого-то имбицила) , весной будет видно усилился Локо или нет.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 сентября 2018, 16:10

      А вот купив Ласину,усилились бы точно,добавил Дмитрий...

      5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 15:11

      Селюк как всегда появляется вовремя со своими нравоучениями.

      7
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 сентября 2018, 13:49

      Вообще то ещё в прошлом сезоне мне состав Локо казался каким то странным и "несуразным" и выиграли чемпионат они скорее не благодаря , а вопреки , вспомнить только ,что они из последних матчей в прошлом сезоне толи в 4ёх, толи в 5ти матчах подряд не забивали вообще мячей, а в этом сезоне начался понятный "откат" команды на те места которые они должны занимать ( 4-6) потому ,что не могут второй сезон подряд "тащить" команду (так как в прошлом ) Фарфан, Фернандеш, Денисов просто потому ,что им уже далеко за 30 , а в таком возрасте игроки как правило не могут проводить на таком уровне два сезона подряд , а усиление у Локо было сомнительное так как и Крыховяк и Хеведес по сути не играли немец год , а поляк вообще 2 , а Смолов слишком уж специфический нападающий , он может быть полезным только если игра в атаке очень хорошо "заточена " под него. Так что то что они стали чемпионами это, что называется на века и они молодцы в этом , но нынешние проблемы Локо на мой взгляд объяснимы и логичны .Хочется только пожелать удачи Локо в ЛЧ благо группа попалась такая, что как минимум бороться в ней любая уважающая себя команда обязана.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > TOMSON 2 сентября 2018, 15:17

      Все как раз наоборот. Локо вообще не раскачивался, стабильно набирая в 6 матчах по 13 очков. Только в последней шестиматчевой серии сбросил ход и прошел до 1 места по инерции

      5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 сентября 2018, 13:48

      чет "воскресение" вспомнилось: Кто виноват, скажи-ка, брат.." ХЕХЕ

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 2 сентября 2018, 13:42

      Яя бы к нам не пошел..

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