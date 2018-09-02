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  • Черчесов: «На чемпионате мира Смолов оказался не в лучшей форме физиологически»

Черчесов: «На чемпионате мира Смолов оказался не в лучшей форме физиологически»

2 сентября 2018, 10:41
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах неудачного выступления нападающего Федора Смолова на чемпионате мира.

«Федор тренировался, делал свою работу наравне с другими, мы с ним общались так же, как и со всеми футболистами – подсказывали, где улучшить, где добавить. К сожалению, чисто физиологически Смолов оказался не в лучшей форме на момент чемпионата.

Кстати, Далер Кузяев у нас тоже не начинал в основном составе – вошел туда только к концу турнира. Я говорю всего лишь о том, что ситуации бывают разными: у одного сложилось так, у другого иначе. Мы можем только принять ситуацию такой, какая она есть. Потому что это спорт. И исходить мы должны из того, что результат нужен здесь и сейчас», – сказал Черчесов.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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1535877299
так какого чёрта утвердил его в состав сборной ведь видел же что он МИНУС ОДИН ИГРОК НА ПОЛЕ
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Алеха32
1535880756
Черчесов: «На чемпионате мира Смолов оказался не в той команде»
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DOCTOR PENALTY
1535883737
Смолов оказался не в лучшей форме философически, поэтому получил всего лишь ЗМС, а Черчесов - в лучшей форме демагогически, поэтому получил орден.
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subbotaspartak
1535884432
Ты же к его подготовке руку приложил. Удружил.
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prezent2017
1535885887
А зачем ты его выпускал недоделанного? Недоделанный!
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kupryaev
1535888382
Чм уже закончился давно)) люди уже готовятся к следующему,а трэнер все обсасывает никому неинтересные факты)
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