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    Черчесов: «На чемпионате мира Смолов оказался не в лучшей форме физиологически»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах неудачного выступления нападающего Федора Смолова на чемпионате мира.

    «Федор тренировался, делал свою работу наравне с другими, мы с ним общались так же, как и со всеми футболистами – подсказывали, где улучшить, где добавить. К сожалению, чисто физиологически Смолов оказался не в лучшей форме на момент чемпионата.

    Кстати, Далер Кузяев у нас тоже не начинал в основном составе – вошел туда только к концу турнира. Я говорю всего лишь о том, что ситуации бывают разными: у одного сложилось так, у другого иначе. Мы можем только принять ситуацию такой, какая она есть. Потому что это спорт. И исходить мы должны из того, что результат нужен здесь и сейчас», – сказал Черчесов.

    Источник: Р-Спорт

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    02.09.2018 10:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 сентября 2018, 14:39

      Чм уже закончился давно)) люди уже готовятся к следующему,а трэнер все обсасывает никому неинтересные факты)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2018, 13:58

      А зачем ты его выпускал недоделанного? Недоделанный!

      0
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 2 сентября 2018, 13:33

      Ты же к его подготовке руку приложил.
      Удружил.

      2
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      Рейтинг: +24272

      DOCTOR PENALTY 2 сентября 2018, 13:22

      Смолов оказался не в лучшей форме философически, поэтому получил всего лишь ЗМС, а Черчесов - в лучшей форме демагогически, поэтому получил орден.

      1
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 2 сентября 2018, 12:32

      Черчесов: «На чемпионате мира Смолов оказался не в той команде»

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 сентября 2018, 11:34

      так какого чёрта утвердил его в состав сборной ведь видел же что он МИНУС ОДИН ИГРОК НА ПОЛЕ

      1
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