Черчесов: «На чемпионате мира Смолов оказался не в лучшей форме физиологически»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах неудачного выступления нападающего Федора Смолова на чемпионате мира.

«Федор тренировался, делал свою работу наравне с другими, мы с ним общались так же, как и со всеми футболистами – подсказывали, где улучшить, где добавить. К сожалению, чисто физиологически Смолов оказался не в лучшей форме на момент чемпионата.

Кстати, Далер Кузяев у нас тоже не начинал в основном составе – вошел туда только к концу турнира. Я говорю всего лишь о том, что ситуации бывают разными: у одного сложилось так, у другого иначе. Мы можем только принять ситуацию такой, какая она есть. Потому что это спорт. И исходить мы должны из того, что результат нужен здесь и сейчас», – сказал Черчесов.