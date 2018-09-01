Гончаренко: «У ЦСКА много проблем в защите. Меня это не радует»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) оценил игру московского клуба.

«В атаке сыграли очень хорошо, но вижу достаточно много проблем в защите, что меня не радует. В преддверии Лиги чемпионов эти вещи нужно устранять, поскольку очень легко соперник подходит к нашим воротам и угрожает.

Тем не менее мы играем для болельщиков, а болельщики любят такие игры – с обилием моментов, с быстрыми атаками, переходами. Они, наверное, увидели то, что им хочется видеть, приходя на стадион», – сказал Гончаренко.

Чалов, какой же ты удивительный!