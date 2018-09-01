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    Гончаренко: «У ЦСКА много проблем в защите. Меня это не радует»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) оценил игру московского клуба.

    «В атаке сыграли очень хорошо, но вижу достаточно много проблем в защите, что меня не радует. В преддверии Лиги чемпионов эти вещи нужно устранять, поскольку очень легко соперник подходит к нашим воротам и угрожает.

    Тем не менее мы играем для болельщиков, а болельщики любят такие игры – с обилием моментов, с быстрыми атаками, переходами. Они, наверное, увидели то, что им хочется видеть, приходя на стадион», – сказал Гончаренко.

    Чалов, какой же ты удивительный!

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2018 19:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 сентября 2018, 06:32

      Да уж, посмотрел, как Реал рвет середняка типа ЦСКА, если бетон не залить в штрафную, в Лиге Чемпионов делать нечего.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 1 сентября 2018, 21:55

      Ждем Васина и Щенникова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 сентября 2018, 19:45

      Главное, что тренер видит проблемные места в команде и готов их
      устранять. Похвально.

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 сентября 2018, 19:33

      У коней проблема не только в защите....команда практически новая и еще до конца нет сыгранности...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 сентября 2018, 19:18

      Какое совпадение! Я только что об этом же писал:

      https://bombardir.ru/news/555613-RPL-CSKA-razgromil-Ural-Chalov-sdelal-het-trik

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