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    АПЛ. «Челси» обыграл «Борнмут» и другие результаты

    «Челси» взял верх над «Борнмутом» во встрече четвертого тура АПЛ благодаря голам Педро и Эдена Азара.

    В других встречах «Эвертон» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом», «Фулхэм» поделил очки с «Брайтоном».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Вест Хэм – Вулверхэмптон – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Траоре, 90+3.

    Эвертон – Хаддерсфилд – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Биллинг, 34; 1:1 – Калверт-Льюин, 36.

    Брайтон – Фулхэм – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шюррле, 43; 0:2 – Митрович, 62; 1:2 – Мюррэй, 67; 2:2 – Мюррэй, 84 (с пенальти).

    Кристал Пэлас – Саутгемптон – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ингс, 47; 0:2 – Хейбьерг, 90+2.

    Челси – Борнмут – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Педро, 72; 2:0 – Азар, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2018 18:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 сентября 2018, 21:48

      Помню-помню, как в "Английском акценте" наши эксперты говорили, что главное приобретение ВХЮ этого ТО - это тренер Пеллегрини, что он поставит молоткам игру. Я так сразу засомневался в этом, очень сильно. Вот вам и живое доказательство.

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 1 сентября 2018, 19:14

      ужасающее начало сезона для молотобойцев.над Пелегрини уже сгущаются тучи.но будем надеяться,что разыграются и возьмут свое.

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 1 сентября 2018, 19:06

      Челси стабилен.

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