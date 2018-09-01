АПЛ. «Челси» обыграл «Борнмут» и другие результаты

«Челси» взял верх над «Борнмутом» во встрече четвертого тура АПЛ благодаря голам Педро и Эдена Азара.

В других встречах «Эвертон» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом», «Фулхэм» поделил очки с «Брайтоном».

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Вест Хэм – Вулверхэмптон – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Траоре, 90+3.

Эвертон – Хаддерсфилд – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Биллинг, 34; 1:1 – Калверт-Льюин, 36.

Брайтон – Фулхэм – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шюррле, 43; 0:2 – Митрович, 62; 1:2 – Мюррэй, 67; 2:2 – Мюррэй, 84 (с пенальти).

Кристал Пэлас – Саутгемптон – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ингс, 47; 0:2 – Хейбьерг, 90+2.

Челси – Борнмут – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Педро, 72; 2:0 – Азар, 85.

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