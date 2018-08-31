Ринат Билялетдинов: «У «Рубина» больше половины команды имеют ростовское прошлое. Игра будет принципиальной»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов ждет принципиальную игру в матче шестого тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином».

«У «Рубина» больше половины команды имеют ростовское прошлое. Можно человек девять переодеть в футболки «Ростова». С этой точки зрения игра, конечно, будет принципиальной.

Но, с другой стороны, этот город очень многое дал нынешним игрокам «Рубина», а футболисты не меньше отдали Ростову. Поэтому, наверное, у игроков не должно быть чрезмерной агрессии к бывшему клубу, но в любом случаем матч точно будет интересным», – считает Билялетдинов.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Рубин» состоится сегодня, 31 августа, в 19:30 по московскому времени.