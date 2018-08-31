Живоглядов: «Нужно как можно скорее забыть матч с «Рейнджерс»

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов призвал поскорее забыть результат ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы с «Рейнджерс», чтобы сосредоточиться на чемпионате России.

«Сейчас, после финального свистка, можно сказать, что мы не до конца сориентировались в игре. У нас было много моментов, но нам не хватило хладнокровия для их завершения.

Наша задача – как можно скорее забыть эту встречу и готовиться к чемпионату России, подниматься в турнирной таблице, набирать очки и попадать в зону еврокубков.

Хотелось бы отдельно поблагодарить болельщиков за ту поддержку, которая была сегодня все 90 минут, хотелось бы, чтобы они продолжали в том же духе, а мы в свою очередь будем стараться радовать своей игрой», – сказал Живоглядов.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Рейнджерс» завершился со счетом 1:1 (первая игра – 0:1).