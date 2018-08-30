Бабаев: «Матчи ЦСКА с «Реалом» и «Ромой» вернут атмосферу чемпионата мира»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы сыграют с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

«Жеребьeвка получилась очень интересной: лучший клуб мира на данный момент — «Реал», «Рома» в представлении не нуждается — полуфиналист прошлой Лиги чемпионов. Даже «Виктория», хоть и не такая именитая команда, но чемпион Чехии, крепкий коллектив. Со всеми командами мы уже играли.

Предстоят непростые матчи, но будет большой праздник футбола. Мы все насладились домашним чемпионатом мира, сейчас присутствует ностальгия по нему. Матчи с «Реалом» и «Ромой» вернут болельщиков в атмосферу праздника», – считает функционер.

Первые матчи состоятся во второй декаде сентября.

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов