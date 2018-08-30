Заболотный и Дриусси сыграют в атаке «Зенита» в матче с «Мольде». Дзюба остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Мольде» и «Зенита» на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.

«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд, Хуссайн, Эурснес, Хестад, Реммер, Хеуген, Холанн.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Смольников, Паредес, Кузяев, Ерохин, Эрнани, Дриусси, Заболотный.

Встреча состоится на арене «Акер Стэдион» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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