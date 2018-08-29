Семак – о матче с «Мольде»: «Это самый тяжелый и самый сложный шаг»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Мольде».

«Это самый тяжелый и самый сложный шаг. Понимаем силу соперника. Команда играет лучше дома, чем на выезде. Это ставит команды в равные условия. Так что будет сложно.

У нас в России тоже есть синтетические поля, но они немного другие, чем в Мольде. Поле одинаковое для всех. И оно не станет определяющим фактором.

Мы прекрасно понимаем силу «Мольде». Легко не будет. 3:1 не тот результат, который дает нам повод расслабиться. Все-таки это игра на выбывание», – сказал Семак.

Ответный матч пройдет 30 августа в Норвегии и начнется в 20:00 по московскому времени.