Геркус – Глушакову с Радимовым: «Так вам билеты на Лигу чемпионов отложить?»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал словесную перепалку в соцсетях между полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым и экс-хавбеком «Зенита» Владиславом Радимовым.

Ранее Радимов подколол красно-белых по поводу вылета из Лиги чемпионов от ПАОКа (2:3, 0:0). Глушаков ответил ему, написав: «Может, на табло стадиона «Санкт-Петербург» посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то непорядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают.

Напомни, вы когда последний раз в Лиге чемпионов играли? Ты еще играл тогда? Ну ничего, мы в следующем году, когда вернемся в Лигу, я тебя на наш стадион в Москве приглашу, билеты с меня! Ну хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувенирки в Питер привезешь».

Геркус написал в комментариях: «Ребята, к чему все эти споры? Зачем ждать год, если на Лигу чемпионов можно всем вместе сходить уже в сентябре? Приглашаю вас в Черкизово. Билеты на места с хорошим видом с меня».

Сегодня президент «Локомотива» выложил скрин-шот этого своего комментария в твиттере с подписью: «Ребята, так вам билеты на ЛЧ отложить?»