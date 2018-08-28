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  • Глушаков – Радимову: «Когда «Зенит» последний раз выступал в ЛЧ? Когда еще ты играл? Ну ничего, я приглашу тебя в Москву»

Глушаков – Радимову: «Когда «Зенит» последний раз выступал в ЛЧ? Когда еще ты играл? Ну ничего, я приглашу тебя в Москву»

28 августа 2018, 21:16
38

Между полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым и бывшим игроком «Зенита» Владиславом Радимовым завязалась переписка в социальной сети. Красно-белый ответил петербуржцу на иронию по поводу вылета москвичей из Лиги чемпионов.

«Может, на табло стадиона «Санкт-Петербург» посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то не порядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают.

Напомни, вы когда последний раз в Лиге чемпионов играли? Ты еще играл тогда? Ну ничего, мы в следующем году, когда вернемся в Лигу, я тебя на наш стадион в Москве приглашу, билеты с меня! Ну хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувенирки в Питер привезешь», – написал спартаковец.

«Зенит» последний раз выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16 и вышел в плей-офф.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Лига наций Зенит Спартак Глушаков Денис Радимов Владислав
Комментарии (38)
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RotBerg
1535480405
Странный юморок у Глушакова, в контексте выступлений мяса в ЛЧ в этом году, да и в принципе в евро кубках))) он бы ещё про ЧМ пошутил, что сильно выступил))
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Мары
1535487086
Народ, ну не тупите , а ? Парни, что Радимов, что Глушаков подогревают интерес к предстоящему матчу.Как боксёры перед матчем на взвешивание. В жизни они друзья.Вместе отдыхают, вместе за детьми смотрят, вместе по разным интересным местам катаются.Это перед нами такое представление разыгрывают, а в жизни друг за дружку глотку порвут. Не ведитесь на пустой разговор.
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Gornostay
1535487175
Опять этот колхозник свой вафельник раззявил Похоже уже забыл чем закончились его предыдущие высеры в соцсетях - выгнали из сборной и прописали на лавке!
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FCTB
1535490382
Что-то ты рот не открывал когда Спартак был 18 лет без трофеев. У всех бывает спад. Все впереди еще!
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Makaweli
1535490445
Глуша видать не вкурсе, что спартак в лиге чемпионов не играет!
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ДВС
1535490825
Лучше бы Глушаков не начинал о том, когда Радимов последний раз играл. Ибо последняя игра Радимова была за супер кубок УЕФА с МЮ. Глушакову до таких игр ...
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Den Bull
1535493629
Глушаков балабол настоящий, постеснялся бы лучше, или уже забыл как в прошлом году от Ливера выхватили 7:0))) лучше бы вообще в ЛЧ не выходили. А Зина из группы вышла последний раз. Ой че тут писать, балабол он и есть балобол)
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Axe111
1535499591
Балаболка глупая.Позорятся в лиге ВЕЧНО И ЕЩЁ ЧЕГО ТО ПОПИСКИВАЕТ !!!! ЛИВЕРПУЛЬ 7:0 ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЕЩЁ
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Shotlandets86
1535523564
Бомжи то хоть из группы выходили, да и играют в ЛЧ куда чаще, чем свинарник, правда, слово "играет" относительно свинок тут не подходит, позорится вернее будет.
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OfaZavr
1535524712
подколол) конечно за это сейчас *овно польется с зенитовской стороны на Дениса но должны же понимать что они с Радимовым в добрых отношениях и все время друг друга подкалывают)
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