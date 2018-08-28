Глушаков – Радимову: «Когда «Зенит» последний раз выступал в ЛЧ? Когда еще ты играл? Ну ничего, я приглашу тебя в Москву»

Между полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым и бывшим игроком «Зенита» Владиславом Радимовым завязалась переписка в социальной сети. Красно-белый ответил петербуржцу на иронию по поводу вылета москвичей из Лиги чемпионов.

«Может, на табло стадиона «Санкт-Петербург» посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то не порядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают.

Напомни, вы когда последний раз в Лиге чемпионов играли? Ты еще играл тогда? Ну ничего, мы в следующем году, когда вернемся в Лигу, я тебя на наш стадион в Москве приглашу, билеты с меня! Ну хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувенирки в Питер привезешь», – написал спартаковец.

«Зенит» последний раз выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16 и вышел в плей-офф.