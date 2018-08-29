Кассано может продолжить карьеру в «Ибице»

Клуб испанской Сегунды Б «Ибица» рассчитывает пригласить бывшего нападающего сборной Италии Антонио Кассано.

36-летний футболист не против присоединиться к команде, за которую выступает его бывший партнер по национальной команде Марко Боррьелло.

Также «Ибица» хочет пригласить бывшего главу «Милана» Адриано Галлиани на должность почетного президента.

Последний свой матч на профессиональном уровне Кассано будучи игроком «Сампдории» провел в мае 2016 года против «Дженоа». В июле 2017 года подписал контракт с «Вероной», однако спустя всего три недели расторг соглашение его и объявил об уходе из футбола.