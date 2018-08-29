Глушаков и Радимов заключили пари на 10 килограммов корюшки и ведро раков

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал о новом пари с хавбеком «Спартака» Денисом Глушаковым. Футболисты поспорили на исход очных матчей названных клубов в текущем сезоне.
«Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. «Спартак» – «Зенит» и «Зенит» – «Спартак» по системе еврокубков! Проигрываю я – с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда…
Проигрывает он – с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!» – сообщил петербуржец.
Первый матч состоится 2 сентября на берегах Невы.
Источник: Twitter