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  • Глушаков и Радимов заключили пари на 10 килограммов корюшки и ведро раков

Глушаков и Радимов заключили пари на 10 килограммов корюшки и ведро раков

29 августа 2018, 00:35
23

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал о новом пари с хавбеком «Спартака» Денисом Глушаковым. Футболисты поспорили на исход очных матчей названных клубов в текущем сезоне.

«Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. «Спартак» – «Зенит» и «Зенит» – «Спартак» по системе еврокубков! Проигрываю я – с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда…

Проигрывает он – с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!» – сообщил петербуржец.

Первый матч состоится 2 сентября на берегах Невы.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис Радимов Владислав
Комментарии (23)
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Yev
1535492799
Вот это достойно и по мужски - игра рассудит. Так и надо, без оскорблений и грязи. Мужики!!!
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Krossmen73
1535507170
Парни молодцы!С юмором и дружелюбием подошли к теме результатов игр наших клубов.Думаю что не видать Владику донских раков...Пусть уже начинает корюшку для Дениса ловить и солить...А если серьёзно ,то пусть победит достойный...Хорошей и красивой игры всем нам!!!
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MaxRnD
1535515841
Что-то это мне напоминает бартер между первыми испанцами, высадившимися в Южной Америке, и аборигенами-индейцами - золото на бусы ! Ведро раков на ведро картохи. Угу ! Радимов в прошлых инкарнациях был наверное ушлым конкистодором
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ЮНик
1535517110
А мы с мужиками раньше на ящик пива играли на пустыре. Тут ставки покруче... Но как говорится: "пусть победит сильнейший, т.е. "Спартак"!Искренне надеюсь, что Глушаков и спартаковцы покажут питерским, где раки зимуют. А корюшка к пиву самое то... Почти по кило. КАЖДОМУ!!!)))
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mahan
1535521108
Радимов ты Глушакову еще за тот спор проставься, а потом спорь о новом.
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Мары
1535521533
При любом раскладе нарежутся как гвинпины.В смысле пингвины. То есть им будет очень карашо.
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polt
1535522320
Еще бы посмотреть эти матчи на общественном тв.
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zigbert
1535526211
Хорошее и безобидное пари.
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Рубик Докоян
1535526249
Под такую закуску и пива мало будет, надо Денису "миллеровку" подогнать... Мы в далёкие 60-е играли с ребятами из других районов города по рублю с каждого играющего на поле. ( включая кто выходил на замену ) После игры на эти деньги покупали самогон, закуска из дома и все вместе садились и выпивали, продолжая спорить про игру. В студенческие 70-е играли в дыр-дыр на 1-2 ящика пива в своей компании, а потом шли в парилку париться с пивком.
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OfaZavr
1535526544
Радимов вроде как за прошлое пари еще не рассчитался по словам Глушакова а уже новое заключает)
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