Глушаков и Радимов заключили пари на 10 килограммов корюшки и ведро раков

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал о новом пари с хавбеком «Спартака» Денисом Глушаковым. Футболисты поспорили на исход очных матчей названных клубов в текущем сезоне.

«Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. «Спартак» – «Зенит» и «Зенит» – «Спартак» по системе еврокубков! Проигрываю я – с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда…

Проигрывает он – с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!» – сообщил петербуржец.

Первый матч состоится 2 сентября на берегах Невы.