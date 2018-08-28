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Глушаков – Радимову: «Дядя Влад, когда поляну накроете?»

28 августа 2018, 15:01
16

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков напомнил экс-хавбеку «Зенита» Владиславу Радимову о споре, заключенном в октябре 2017 года. Радимов предложил оплатить счет в ресторане тому, чья команда окажется ниже по итогам сезона.

«Дядя Влад, когда поляну накроете? Скоро новое дерби, уже новый сезон стартовал, пора новое пари заключить! P.S. Если что мой следующий отпуск в декабре. Как раз отметим Новый год», – написал Глушаков в инстаграме.

В прошлом сезоне «Спартак» стал третьим, «Зенит» – пятым.

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Радимов Владислав
Комментарии (16)
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piligrim1986
1535458198
дядя влад теперь эксеперт ,не до полян ему)))))
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Т34
1535458604
Западло, лазурному, накрывать поляну красно-белому. Слово, конечно, тот еще воробей, но его Саша Кержаков сшиб с первого раза.
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Axe111
1535458610
Пфф шутничок недоделаный ИГРАТЬ СНАЧАЛА НАУЧИСЬ БЕСТОЛОЧЬ
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zigbert
1535459986
Проигрывать надо достойно Влад.
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Полная Канистра
1535461268
зажал или склероз
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fanchik
1535461917
Чем отличается настоящий мужчина от "пустозвона",на дворе 2018 год вот"дядя" и оказался "не честных правил",наверное "не в шутку, за не мог"
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hevbn 28
1535463434
Честный выигрыш в споре , здесь уже не отвертеться от "накрытия поляны".
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Мары
1535472213
Купил, нашёл, Едва ушёл Хотел отдать Да не смогли поймать.
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OfaZavr
1535472646
давай дядя Влад раз проиграл выполняй и не оттягивай)
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general.lizyukov
1535474226
Уел . маладца ))) Товарищ Буланов, за базар отвечать надо ;)
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