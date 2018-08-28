Глушаков – Радимову: «Дядя Влад, когда поляну накроете?»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков напомнил экс-хавбеку «Зенита» Владиславу Радимову о споре, заключенном в октябре 2017 года. Радимов предложил оплатить счет в ресторане тому, чья команда окажется ниже по итогам сезона.

«Дядя Влад, когда поляну накроете? Скоро новое дерби, уже новый сезон стартовал, пора новое пари заключить! P.S. Если что мой следующий отпуск в декабре. Как раз отметим Новый год», – написал Глушаков в инстаграме.

В прошлом сезоне «Спартак» стал третьим, «Зенит» – пятым.