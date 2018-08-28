Президент «Анжи» Кадиев: «Когда приглашали Адиева, то были уверены, что будем играть в ФНЛ»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о приглашении на пост главного тренера команды Магомеда Адиева. Он возглавил махачкалинский клуб этим летом. Ранее специалист не работал самостоятельно на высшем уровне.

«Когда мы приглашали Адиева, мы на 60-70 процентов были уверены, что будем играть в ФНЛ.

Он парень, поигравший не в одном клубе. Воспитанник «Спартака», поиграл в ЦСКА, «Анжи». Когда они с Ледяховым начали тренировать «Ахмат», начало получаться.

Я узнал, что за оборону отвечал Адиев. А мне кровь из носу нужно было поставить оборону. В прошлом сезоне мы пропускали по 2,5-3 мяча. Надеюсь, у Магомеда Мусаевича это получится», – сказал Кадиев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее Кадиев рассказал о сумме долга клуба в размере 260 миллионов рублей.