Моуринью: «Фред способен повлиять на скорость игры. Мы очень довольны этим трансфером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал оценку новичку команды полузащитнику Фреду.

«Думаю, болельщики уже полюбили его. Они чувствуют его положительное влияние на команду.

Когда мы подписывали Фреда, знали о его лучших сторонах. Он тот, кто способен повлиять на скорость игры. Фреду по силам вести команду за собой. Мы очень довольны этим трансфером.

Фред – очень веселый парень, улыбка не сходит с его лица. Пока он плохо говорит по-английски, но может общаться со всеми, и все его понимают», – заявил Моуринью.

Бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом.