Смолов: «Я знал, что рано или поздно забью»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1). В этой игре форвард забил свой первой гол за железнодорожников.

«Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью.

Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку», – сказал Смолов.

Смолов забил первый гол за «Локомотив»