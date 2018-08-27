Смолов: «Я знал, что рано или поздно забью»

Если в середине штрфной площадки вкопать столб, то рано или поздно мяч от него влетит в ворота...
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1). В этой игре форвард забил свой первой гол за железнодорожников.
«Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью.
Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку», – сказал Смолов.
Смолов забил первый гол за «Локомотив»