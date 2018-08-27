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    Смолов: «Я знал, что рано или поздно забью»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1). В этой игре форвард забил свой первой гол за железнодорожников.

    «Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью.

    Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку», – сказал Смолов.

    Смолов забил первый гол за «Локомотив»

    Источник: ФК «Локомотив»

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    27.08.2018 00:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Тейлор 27 августа 2018, 18:36

      Если в середине штрфной площадки вкопать столб, то рано или поздно мяч от него влетит в ворота...

      0
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      Рейтинг: +93

      stachel 27 августа 2018, 16:18

      Я тоже знаю, рано или поздно Иванович тоже забьет.

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 27 августа 2018, 16:11

      лучше бы ты, сволочь, хорватам забил

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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 27 августа 2018, 11:20

      вот только забил из офсайда.........

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 августа 2018, 08:37

      Федя-молодец!...."возьми с полки пирожок" ))

      0
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 27 августа 2018, 08:20

      - Доктор, я умру?...
      - А, как же?!

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 августа 2018, 07:54

      Жги, Федя...

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      Рейтинг: +677

      vodomut 27 августа 2018, 06:25

      величайшее достижение для центрфорварда!

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 27 августа 2018, 05:58

      А дальше...

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      Рейтинг: +46

      kirya088 27 августа 2018, 02:10

      Удивительное чудо, Фёдор!!!

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