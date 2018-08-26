Кариус после перехода в «Бешикташ» поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за поддержку

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус обратился к болельщикам турецкого клуба и поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за поддержку.

«Я горд быть частью знаменитой семьи «Бешикташа». Вы невероятно встретили меня вчера в аэропорту! Я отдам все, чтобы побеждать с «Бешикташем».

Большое спасибо всем болельщикам «Ливерпуля», которые поддерживали меня вплоть до этого момента. Я и в самом деле никогда не был один», – написал Кариус в своем твиттере.

Кариус перешел в «Бешикташ» на правах аренды. Соглашение рассчитано на два сезона.

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