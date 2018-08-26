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    Кариус после перехода в «Бешикташ» поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за поддержку

    Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус обратился к болельщикам турецкого клуба и поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за поддержку.

    «Я горд быть частью знаменитой семьи «Бешикташа». Вы невероятно встретили меня вчера в аэропорту! Я отдам все, чтобы побеждать с «Бешикташем».

    Большое спасибо всем болельщикам «Ливерпуля», которые поддерживали меня вплоть до этого момента. Я и в самом деле никогда не был один», – написал Кариус в своем твиттере.

    Кариус перешел в «Бешикташ» на правах аренды. Соглашение рассчитано на два сезона.

    Клопп – об уходе Кариуса: «Я считаю Лориса фантастическим вратарем»

    Источник: Twitter

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    26.08.2018 20:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 13:20

      Удачи в новом клубе Лорис.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > zigbert 27 августа 2018, 20:41

      да !удачи Лорису!

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 27 августа 2018, 05:14

      Аренда! Он еще вернется и всё докажет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans 26 августа 2018, 22:30

      Не КариЕс, а Кариус.

      1
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