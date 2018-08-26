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    Клопп – об уходе Кариуса: «Я считаю Лориса фантастическим вратарем»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перехода вратаря Лориса Кариуса в «Бешикташ».

    «Вчера мы попрощались. Он с нетерпением ждал перехода, все хорошо. Для Кариуса это хороший выбор.

    Я правда считаю его фантастическим вратарем, он в очень хорошем возрасте для голкипера.

    Сейчас все говорят о том, как прибавила наша защита, как хорош был Алисон в трех матчах. В большинстве игр, когда мы уже были достаточно хороши, в воротах стоял Кариус. Теперь у «Бешикташа» есть очень хороший вратарь, я рад за него», – сказал Клопп.

    Официально: Кариус перешел в «Бешикташ» из «Ливерпуля»

    Источник: Skysports

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    26.08.2018 02:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +489

      mikitka 26 августа 2018, 18:41

      зато Кариус избежал позора со сборной на ЧМ...

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      Рейтинг: +2888

      absent32 26 августа 2018, 10:06

      надеюсь из-за смены обстановки он всем докажет, что один из лучших вратарей!!!

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