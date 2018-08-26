Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перехода вратаря Лориса Кариуса в «Бешикташ».

«Вчера мы попрощались. Он с нетерпением ждал перехода, все хорошо. Для Кариуса это хороший выбор.

Я правда считаю его фантастическим вратарем, он в очень хорошем возрасте для голкипера.

Сейчас все говорят о том, как прибавила наша защита, как хорош был Алисон в трех матчах. В большинстве игр, когда мы уже были достаточно хороши, в воротах стоял Кариус. Теперь у «Бешикташа» есть очень хороший вратарь, я рад за него», – сказал Клопп.

Официально: Кариус перешел в «Бешикташ» из «Ливерпуля»