РПЛ. «Зенит» в большинстве всухую обыграл «Уфу», уфимцы не побеждают пять матчей подряд

Состоялся очередной матч пятого тура РПЛ. «Зенит» в гостях всухую обыграл другого участника квалификации Лиги Европы – «Уфу». Гости забили оба гола в первой половине, один из них – в свои ворота.

Зенитовцы вернулись на первую строчку турнирной таблицы. Башкиры идут 12-ми.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пауревич, 3 (в свои ворота); 0:2 – Дзюба, 11.

«Уфа»: Шелия, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев (Тумасян, 46), Салатич, Пауревич, Сысуев (Обляков, 46), Игбун, Бизяк (Кротов, 76);

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак (Эрнани, 65), Дзюба (Заболотный, 84), Дриусси (Краневиттер, 76).

Предупреждения: Пауревич, 49; Обляков, 54; Аликин, 63; Йокич, 68; Кротов, 90 – Ерохин, 69; Паредес, 83.

Удаления: Йокич, 68 (вторая ж.к.) – нет.

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