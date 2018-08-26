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  • РПЛ. «Зенит» в большинстве всухую обыграл «Уфу», уфимцы не побеждают пять матчей подряд

РПЛ. «Зенит» в большинстве всухую обыграл «Уфу», уфимцы не побеждают пять матчей подряд

26 августа 2018, 18:22
29

Состоялся очередной матч пятого тура РПЛ. «Зенит» в гостях всухую обыграл другого участника квалификации Лиги Европы – «Уфу». Гости забили оба гола в первой половине, один из них – в свои ворота.

Зенитовцы вернулись на первую строчку турнирной таблицы. Башкиры идут 12-ми.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пауревич, 3 (в свои ворота); 0:2 – Дзюба, 11.

«Уфа»: Шелия, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев (Тумасян, 46), Салатич, Пауревич, Сысуев (Обляков, 46), Игбун, Бизяк (Кротов, 76);

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак (Эрнани, 65), Дзюба (Заболотный, 84), Дриусси (Краневиттер, 76).

Предупреждения: Пауревич, 49; Обляков, 54; Аликин, 63; Йокич, 68; Кротов, 90 – Ерохин, 69; Паредес, 83.

Удаления: Йокич, 68 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит
Комментарии (29)
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Мары
1535297148
Питер с победой. Уфа такое ощущение уже вышла заранее с дрожащими коленями, за что и поплатилась.А вообще даже в меньшинстве у Уфы было не понятно, кто фаворит, а кто претендент.Достойная игра обоих клубов.
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Mariner
1535297156
Всех с победой. Спокойно, уверенно, на классе. З.Ы. Надеюсь Дзюба и дальше будет продолжать нас радовать )
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GoldPlayFIFARus9
1535297322
Надеюсь это был матч в энергосберегающем режиме. Ибо после 2-х голов смотреть было тошно. А в конце так и вообще чуть не обгадились, это же надо умудриться столько моментов за 20 минут дать Уфе, которая в меньшинстве бегала
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Вомбат
1535297723
Жаль, что недостаток класса уфимцы пытались компенсировать откровенным хамством, в том числе попытками травмировать вратаря. Все равно пожелаем им пройти Глазго, какие они ни есть, а все же российские.
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_Marqella_
1535297759
Зенит с победой !!!
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Муруал
1535297778
Зениту победа сейчас важнее,чтобы сделать задел по очкам,оторваться от конкурентов,а потом,уже в ранге чемпиона России,подарить Уфе победу,чтобы та решила свои локальные задачи.Никому не в обиду,просто фантазирую.
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upiter622
1535297794
Браво Зенит,браво Семак!
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Рубик Докоян
1535297842
Даже ведя в счёте с разницей в два мяча и играя в большинстве, расслабляться нельзя, могут наказать. Заболотный по-прежнему принимает мяч спиной к воротам, пока развернётся, мяч выбьют. Тем более с левой ноги не бьёт. По игре "Уфа" оставляет надежду на успешную игру с шотландцами. Только не с такой игровой дисциплиной и поведением на поле. " Зениту" удачи в игре с "Мольде".
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Yev
1535298402
Надо отдать должное Уфе, ребята смотрелись достойно. Не повезло в нескольких моментах, как Зениту в 1-ом тайме, когда питерцы забили с рикошета. Матч оставил приятное впечатление. Удачи обеим командам в Лиге Европы!!!
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Полная Канистра
1535299495
всё идёт по плану как и в прошлом году при маничи в начале пути а дальше соперники посерьёзней будут для питера почти в каждом матче и пойдёт транжир
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