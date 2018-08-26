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    РПЛ. «Зенит» в большинстве всухую обыграл «Уфу», уфимцы не побеждают пять матчей подряд

    Состоялся очередной матч пятого тура РПЛ. «Зенит» в гостях всухую обыграл другого участника квалификации Лиги Европы – «Уфу». Гости забили оба гола в первой половине, один из них – в свои ворота.

    Зенитовцы вернулись на первую строчку турнирной таблицы. Башкиры идут 12-ми.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Пауревич, 3 (в свои ворота); 0:2 – Дзюба, 11.

    «Уфа»: Шелия, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев (Тумасян, 46), Салатич, Пауревич, Сысуев (Обляков, 46), Игбун, Бизяк (Кротов, 76);

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак (Эрнани, 65), Дзюба (Заболотный, 84), Дриусси (Краневиттер, 76).

    Предупреждения: Пауревич, 49; Обляков, 54; Аликин, 63; Йокич, 68; Кротов, 90 – Ерохин, 69; Паредес, 83.

    Удаления: Йокич, 68 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 18:22
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 13:02

      Уверенная и прогнозируемая победа Зенита.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 27 августа 2018, 06:21

      Уфу в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 августа 2018, 21:35

      Что-то Уфа с катушек съехала так фолить. Может новый тренер-недоучка так учит?

      0
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 26 августа 2018, 19:23

      Кто в курсе, почему Селтик и Спартак вылетели из ЛЧ в 3-ем раунде квалификации, но Селтик играет в отборе за право играть в группе ЛЕ, а спартак - нет?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Dieter Günther Bohlen 26 августа 2018, 20:01

      По новому регламенту квалификационных раундов ЛЧ и ЛЕ где также учитывается коэффициент страны в еврокубках УЕФА. Мы 6-е ,а Шотландия где там ?... По гугли новый регламент ЛЧ и ЛЕ. Теперь сложнее стало попадать в групповой этап ЛЧ из квалификации.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Dieter Günther Bohlen 26 августа 2018, 21:39

      И у них разные пути. "Селтик" играет в сетке " Путь чемпионов", А "Спартак" в сетке " Путь представителей лиг". Формат регламента у них разный. Где играет " Спартак", команды проигравшие в 3-ем квалификационном раунде попадают напрямую в групповой этап ЛЕ.

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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Рубик Докоян 27 августа 2018, 07:47

      Все понятно, Рубик-джан.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 августа 2018, 19:13

      Луиш нету по лучше смотрится чем мевля

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Tajik-za Zenit 26 августа 2018, 21:27

      Я бы не делал скороспелых выводов, на мой взгляд это частная удача,что Нету ничего нам не привёз! Если посмотреть историю,то португалец делал столько ошибок,что неспроста его отправили в аренду!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 августа 2018, 19:04

      всё идёт по плану как и в прошлом году при маничи в начале пути а дальше соперники посерьёзней будут для питера почти в каждом матче и пойдёт транжир

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 26 августа 2018, 18:58

      Все норм... Приехали, не сильно напрягаясь забрали свое.., и поехали готовиться к ЛЕ.. Сегодня не нужно было показывать сверхконцентрированность, скоростной и красивый футбол - все это нужно будет показать в Норвегии...

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 26 августа 2018, 18:46

      Надо отдать должное Уфе, ребята смотрелись достойно. Не повезло в нескольких моментах, как Зениту в 1-ом тайме, когда питерцы забили с рикошета.
      Матч оставил приятное впечатление. Удачи обеим командам в Лиге Европы!!!

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 августа 2018, 18:37

      Даже ведя в счёте с разницей в два мяча и играя в большинстве, расслабляться нельзя, могут наказать. Заболотный по-прежнему принимает мяч спиной к воротам, пока развернётся, мяч выбьют. Тем более с левой ноги не бьёт. По игре "Уфа" оставляет надежду на успешную игру с шотландцами. Только не с такой игровой дисциплиной и поведением на поле. " Зениту" удачи в игре с "Мольде".

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 26 августа 2018, 18:36

      Браво Зенит,браво Семак!

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