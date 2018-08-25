Вратарь «Арсенала»: «Не хочется верить, что арбитры целенаправленно ошибаются против нас»

Голкипер «Арсенала» Артур Нигматуллин выразил точку зрения по поводу судейских ошибки в пользу соперников туляков.

В матче пятого тура РПЛ команда Олега Кононова проиграла «Ростову» (0:1). Единственный гол «Арсенал» пропустил с пенальти, назначенный после того, как судьи не зафиксировали офсайд у игрока ростовчан.

«Конечно, неприятно, если допускаются какие-то ошибки арбитров. Не хотелось бы верить, что это делается целенаправленно против «Арсенала», потому что ты всю неделю готовишься, силы тратишь, болельщики приходят на игры.

Говорить, была ошибка арбитра или нет, должны люди, которые отвечают за это. В прошлой игре мы выразили недовольство, но нам ответили, что всe по правилам. Можно говорить что угодно о работе судей, но если люди, разбирающиеся в вопросе, говорят, что всe в порядке, то какой в этом смысл. Мы делаем свою работу, а судьи – свою», – сказал Нигматуллин.