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    Вратарь «Арсенала»: «Не хочется верить, что арбитры целенаправленно ошибаются против нас»

    Голкипер «Арсенала» Артур Нигматуллин выразил точку зрения по поводу судейских ошибки в пользу соперников туляков.

    В матче пятого тура РПЛ команда Олега Кононова проиграла «Ростову» (0:1). Единственный гол «Арсенал» пропустил с пенальти, назначенный после того, как судьи не зафиксировали офсайд у игрока ростовчан.

    «Конечно, неприятно, если допускаются какие-то ошибки арбитров. Не хотелось бы верить, что это делается целенаправленно против «Арсенала», потому что ты всю неделю готовишься, силы тратишь, болельщики приходят на игры.

    Говорить, была ошибка арбитра или нет, должны люди, которые отвечают за это. В прошлой игре мы выразили недовольство, но нам ответили, что всe по правилам. Можно говорить что угодно о работе судей, но если люди, разбирающиеся в вопросе, говорят, что всe в порядке, то какой в этом смысл. Мы делаем свою работу, а судьи – свою», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2018 18:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 25 августа 2018, 18:20

      Что за бред.Очередная теория заговора.Какой смысл?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 > lNeTl 25 августа 2018, 18:26

      Чтобы выкинуть в ФНЛ или пониже, посравнению с прошлым годом

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > lNeTl 25 августа 2018, 21:07

      С Арсеналом это просто совпадение. В прошлом туре судьи не столько засуживали Арсенал, сколько помогали ЦСКА, а в этом туре лайнсмен просто ошибся, прозевал офсайд. Вы лучше понаблюдайте за тем как судят Енисей. Вот там есть смысл и очень простой - никому неохота из европейской части России летать в Красноярск.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 > altair2004 26 августа 2018, 05:32

      В следующем туре у них игра с Енисеем

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