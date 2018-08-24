РПЛ. «Ростов» победил в Туле и опередил в таблице «Спартак»

Равная игра с минимальным количеством опасных моментов. Ростову повезло больше.
Состоялся первый матч пятого тура РПЛ. В Туле встретились «Арсенал» и «Ростов». Исход поединка решил гол с пенальти во втором тайме, свою фамилию на табло записал Алексей Ионов.
Южане благодаря трем очкам поднялись на вторую строчку в таблице. Это их вторая победа подряд, а для туляков – второе поражение подряд.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Ионов, 65 (с пенальти).
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Ткачев, Бакаев (Лесовой, 72), Чаушич, Джорджевич.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 88), Гулиев, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Сигардарсон (Шомуродов, 66).
Предупреждения: нет – Зуев, 88; Шомуродов, 90+4.