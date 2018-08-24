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    РПЛ. «Ростов» победил в Туле и опередил в таблице «Спартак»

    Состоялся первый матч пятого тура РПЛ. В Туле встретились «Арсенал» и «Ростов». Исход поединка решил гол с пенальти во втором тайме, свою фамилию на табло записал Алексей Ионов.

    Южане благодаря трем очкам поднялись на вторую строчку в таблице. Это их вторая победа подряд, а для туляков – второе поражение подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ионов, 65 (с пенальти).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Ткачев, Бакаев (Лесовой, 72), Чаушич, Джорджевич.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 88), Гулиев, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Сигардарсон (Шомуродов, 66).

    Предупреждения: нет – Зуев, 88; Шомуродов, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2018 21:21
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 09:40

      Равная игра с минимальным количеством опасных моментов. Ростову повезло больше.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:39

      Да там чистая ничья. Про остальное промолчим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 августа 2018, 23:39

      Борьбы много -- голов мало ! С победой !

      3
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 24 августа 2018, 23:29

      однозначно левый пенальти.не должен был залетать

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 августа 2018, 23:04

      нехороший был пендель, такой спорный!.. И в руку попало, и в овсе паслись...Гляделки судейские так решили.
      Что было раньше -курица, или яйцо?
      Не спрашивай, а кушай!
      Всем хор дня!

      0
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      ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Par Mezan 25 августа 2018, 00:24

      если бы мяч просто попал в руку, то пожалуй соглашусь что спорный. А вот то что произошло после попадания мяча в руку... объяснению не поддаётся. Игрок Арсенала дальше загрёб мяч к себе и чуть ли не обнял обеими руками - вот тут точняк пеналь был!

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 августа 2018, 22:41

      Вот и еще один матч в коллекцию " ставить ребенку , чтобы быстрее заснул"

      2
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      Рейтинг: +213

      nik_59 24 августа 2018, 22:31

      Молодцы!

      3
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 24 августа 2018, 22:18

      Мама я лётчика люблю. Так он же доченька, сбитый. Ой мама не похоже, за лётчика пойду.

      1
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 24 августа 2018, 22:12

      Ростов играет не убедительно,но побеждает,как Спартак)

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > ДяДь ПашА 24 августа 2018, 23:08

      Однако, Ростсельмаш свой стиль игры имеет, и в ЛЧ газонокосилку помнят и уважают. Главное -чтобы спонсоры не подвели.
      Удачи, Ростсельмаш!

      -1
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 24 августа 2018, 22:09

      Валера! На сколько туров тебе расстелили ковровую дорожку?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 05:38

      Согласен.

      0
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