РПЛ. «Ростов» победил в Туле и опередил в таблице «Спартак»

Состоялся первый матч пятого тура РПЛ. В Туле встретились «Арсенал» и «Ростов». Исход поединка решил гол с пенальти во втором тайме, свою фамилию на табло записал Алексей Ионов.

Южане благодаря трем очкам поднялись на вторую строчку в таблице. Это их вторая победа подряд, а для туляков – второе поражение подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ионов, 65 (с пенальти).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Ткачев, Бакаев (Лесовой, 72), Чаушич, Джорджевич.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 88), Гулиев, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Сигардарсон (Шомуродов, 66).

Предупреждения: нет – Зуев, 88; Шомуродов, 90+4.

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