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РПЛ. «Ростов» победил в Туле и опередил в таблице «Спартак»

24 августа 2018, 21:21
43

Состоялся первый матч пятого тура РПЛ. В Туле встретились «Арсенал» и «Ростов». Исход поединка решил гол с пенальти во втором тайме, свою фамилию на табло записал Алексей Ионов.

Южане благодаря трем очкам поднялись на вторую строчку в таблице. Это их вторая победа подряд, а для туляков – второе поражение подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ионов, 65 (с пенальти).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Ткачев, Бакаев (Лесовой, 72), Чаушич, Джорджевич.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 88), Гулиев, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Сигардарсон (Шомуродов, 66).

Предупреждения: нет – Зуев, 88; Шомуродов, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Ростов
Комментарии (43)
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Gullit 76
1535135301
Ничейная игра,Ростову повезло с боковым судьёй.
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Рубик Докоян
1535135359
Удачно стартовал "Ростов " в этом чемпионате. Посмотрим как дальше пойдут дела.
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Lester84
1535135366
Здесь как никогда подходит коронный каммент Валеры: Игра была равна...
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Таганский
1535135378
С победой, Ростов!!
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slavа0508
1535135426
А сбитый лётчик то всё выше и выше летает!!!!!
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порт
1535135521
Ай да Валера, ай да молодец.
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Dieter Günther Bohlen
1535136207
С победой Жовто-Блакитние! Вітаю всіх з днем незалежності України! Порадовали, дякую!
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Qranat
1535136706
Что вообще происходит, господа руководители РФС, РПЛ и судейского корпуса, на глазах которых, "Ростову" откровенно подарили левый пеналь... и это после скандала с судейством в предыдущем матче "Арсенала", не в его пользу ??? Кто стоит ныне за ростовским Рыськиным (бывшим спартаковским) и Карпиным, если ростовчане и в прошлом сезоне пробивали БОЛЬШЕ ВСЕХ ПЕНАЛЬТИ в чемпионате и в этом уже "взяли" вдвое больше очков, чем им полагалось ? На фолы ростовских арбитры просто закрывают глаза (одного Гацкана можно было выгонять пару раз за грубость и симуляцию)... И заметьте, "Ростов", ВДРУГ (!!!) стал самым популярным клубом в России - интересно ПОЧЕМУ его чаще других за 5 туров показывают по общедоступному МАТЧу, кто скажет ? НИЧЕГО не меняется в нашем футболе от смены боссов РФС и судейского корпуса - ВСЕ СГНИЛО...если уж начинают работать старые связи бывших спартаковских. Самая грубая и автобусная команда, вытаскивается наверх кабинетными и НИКОГО это не волнует. А-У, ГОСПОДИН АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ - Вы чьих засланцев будете ??? ЦИРК.
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Мары
1535137618
Очень странный матч.По уму обе команды на ничью точно наиграли, а вот на победу Ростова ......Пеналь такое ощущение подарили.Ну что ж, когда то и ростовским должно повезти. С победой ростовчане.
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Zenmaster
1535143166
Борьбы много -- голов мало ! С победой !
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