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    Заболотный: «Дзюба? Мы отлично срабатываемся. Играем друг на друга»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

    – Впечатления от матча хорошие. К сожалению, пропустили первыми, приходилось отыгрываться. Было сложновато, потому что соперник дал хороший отпор. С помощью своей самоотдачи мы переломили ход матча, забили три мяча.

    – У вас вырисовывается неплохая связка с Артемом Дзюбой…

    – Мы отлично срабатываемся. Сами видите: играем друг на друга. Хорошо, что когда я выхожу, статистически игра получается.

    – Дзюба заряжает вас своей энергией, которой у него через край?

    – Сложно сказать. Главное, что мы хорошо друг к другу относимся и создаем хороший тандем на поле.

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.08.2018 02:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 августа 2018, 10:05

      так глядишь Кокорин лишним станет хотя это маловероятно Заболотный в год по одному кладет на этом его миссия закончилась

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Garrincha58 24 августа 2018, 10:11

      Ротация отличная - 3 центр напа, может конечно Кокору на фланг скидывать будут периодически, но ничего.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2018, 09:52

      Продолжай в том же духе!

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      Рейтинг: +209

      Горький565 24 августа 2018, 09:28

      Никто не знает, ЧТО Дзюбиньё курить начал, или жрать?????
      Может всем дать это попробовать.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 > Горький565 24 августа 2018, 09:50

      Помнится мне 2 года назад так Ерёма в цска носился:)

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Горький565 24 августа 2018, 09:52

      Горькую пьешь?

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Горький565 24 августа 2018, 10:11

      Может, его, у кузница закодировали?? От пиз....ства...,он ведь и говорить,аккуратно стал...

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:12

      Посмотрим, что дальше будет.

      1
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 24 августа 2018, 07:10

      Вдоль дороги лес густой
      С бабами Ягами...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 24 августа 2018, 06:28

      ))

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 августа 2018, 06:15

      Заливает)))))

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 24 августа 2018, 04:51

      Два дуба рады друг другу)))

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