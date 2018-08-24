Заболотный: «Дзюба? Мы отлично срабатываемся. Играем друг на друга»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

– Впечатления от матча хорошие. К сожалению, пропустили первыми, приходилось отыгрываться. Было сложновато, потому что соперник дал хороший отпор. С помощью своей самоотдачи мы переломили ход матча, забили три мяча.

– У вас вырисовывается неплохая связка с Артемом Дзюбой…

– Мы отлично срабатываемся. Сами видите: играем друг на друга. Хорошо, что когда я выхожу, статистически игра получается.

– Дзюба заряжает вас своей энергией, которой у него через край?

– Сложно сказать. Главное, что мы хорошо друг к другу относимся и создаем хороший тандем на поле.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!