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    Дзюба: «Миссия невыполнима, Заболотный забивает после моих ударов. Зовите меня Том Круз»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об игре одноклубника Антона Заболотного в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1). Дзюба пошутил над голом Заболотного отсылкой к фильму «Миссия невыполнима», в котором главную роль исполнил Том Круз.

    «Антон Заболотный забил. Думаю, для него это очень и очень хорошо, для эмоционального и морального состояния. Гол окрыляет.

    Зовите меня Том Круз. Забо после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима», – сказал Дзюба.

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.08.2018 00:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +915

      спанчес 24 августа 2018, 11:11

      зовите меня Златан

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 августа 2018, 08:15

      Слабоумный..

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:14

      Да при чем здесь какой-то Том Круз. Русских аналогов что-ли нету?

      2
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 24 августа 2018, 06:29

      lol

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 августа 2018, 06:13

      Дзюба, забивай! У Заболотного уровень любительской лиги...

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 августа 2018, 06:09

      Неееееееееееее, братан. Мы будем тебя называть Санчо Панса. Верный оруженосец Дон Кихота. Удачи тебе.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 августа 2018, 02:57

      Та хоть Микки-Маусом, главное, забивай в Европе и за сборную.
      Вот нравится мне Артёмка, пока не раздрожает словесным паносом, так держать!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 августа 2018, 01:16

      дзюба молодец... самый яркий футболист... не зазвезделся бы.....

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > 84aivengo 24 августа 2018, 02:23

      Ему уже 30! Уж не мальчик звездиться то

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > panmon 24 августа 2018, 02:26

      раньше такой славы не было.... вдруг понесет...? русская душа - потемки

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