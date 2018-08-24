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  • Дзюба: «Миссия невыполнима, Заболотный забивает после моих ударов. Зовите меня Том Круз»

Дзюба: «Миссия невыполнима, Заболотный забивает после моих ударов. Зовите меня Том Круз»

24 августа 2018, 00:59
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об игре одноклубника Антона Заболотного в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1). Дзюба пошутил над голом Заболотного отсылкой к фильму «Миссия невыполнима», в котором главную роль исполнил Том Круз.

«Антон Заболотный забил. Думаю, для него это очень и очень хорошо, для эмоционального и морального состояния. Гол окрыляет.

Зовите меня Том Круз. Забо после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима», – сказал Дзюба.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Мольде Дзюба Артем Заболотный Антон
Комментарии (10)
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84aivengo
1535062566
дзюба молодец... самый яркий футболист... не зазвезделся бы.....
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Yev
1535068632
Та хоть Микки-Маусом, главное, забивай в Европе и за сборную. Вот нравится мне Артёмка, пока не раздрожает словесным паносом, так держать!
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+50/-50
1535080167
Неееееееееееее, братан. Мы будем тебя называть Санчо Панса. Верный оруженосец Дон Кихота. Удачи тебе.
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Superviser77
1535080413
Дзюба, забивай! У Заболотного уровень любительской лиги...
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fosterwow
1535081374
lol
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Фотон
1535087669
Да при чем здесь какой-то Том Круз. Русских аналогов что-ли нету?
Ответить
mihail200606
1535087722
Слабоумный..
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спанчес
1535098295
зовите меня Златан
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