Дзюба: «Миссия невыполнима, Заболотный забивает после моих ударов. Зовите меня Том Круз»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об игре одноклубника Антона Заболотного в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1). Дзюба пошутил над голом Заболотного отсылкой к фильму «Миссия невыполнима», в котором главную роль исполнил Том Круз.

«Антон Заболотный забил. Думаю, для него это очень и очень хорошо, для эмоционального и морального состояния. Гол окрыляет.

Зовите меня Том Круз. Забо после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима», – сказал Дзюба.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!