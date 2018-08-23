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    Дзюба: «Хочу ли поберечь силы на «Спартак?» Провокационный вопрос!»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

    – Что скажете о своем мяче?

    – Великолепная передача Дриусси. Он потрясающий вообще, топовый! Мне оставалось только подставить голову.

    – Хотите сыграть в ответном матче с «Мольде» или лучше на «Спартак» силы побережете?

    – Провокационный вопрос! Без комментариев.

    Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября.

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.08.2018 23:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 11:23

      Играть с Мольде Дзюбе все равно придется , хотя вместо него Семак может поставить Заболотного.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:37

      раньше бы ляпнул что-нибудь этакое в ответ а сейчас молодец воздержался от комментариев, повзрослел и даже поди поумнел)

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2018, 09:53

      Провокационный вопрос! Кому нужен спердяк, позор России!

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 24 августа 2018, 08:19

      Ух ты! Сразу видно - четвёртый десяток человек резменял.

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:19

      В 30 лет пора уже следить за словами. Так что повзрослел

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      Рейтинг: +6913

      батог 24 августа 2018, 06:34

      Повзрослел!!!!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 августа 2018, 06:11

      - "...лучше на «Спартак» силы побережете?"
      Бред. Силы надо беречь на бабу. Это жизненная аксиома.

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 24 августа 2018, 04:21

      Ну что ж... Хождения по арендам разбудили в человеке футболиста и бойца и выдавливают из него пи?№*%ола. Это только на пользу.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > docndoc 24 августа 2018, 05:50

      смена обстановки ещё никому не мешала..

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > docndoc 24 августа 2018, 06:59

      да из раздолбая стал мужиком и лидером

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      Рейтинг: +261

      salexeich 24 августа 2018, 00:53

      Если не стал комментировать, так оно и есть.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 августа 2018, 00:18

      Посмотрим.....

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