Дзюба: «Хочу ли поберечь силы на «Спартак?» Провокационный вопрос!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

– Что скажете о своем мяче?

– Великолепная передача Дриусси. Он потрясающий вообще, топовый! Мне оставалось только подставить голову.

– Хотите сыграть в ответном матче с «Мольде» или лучше на «Спартак» силы побережете?

– Провокационный вопрос! Без комментариев.

Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!