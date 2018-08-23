Дзюба: «Хочу ли поберечь силы на «Спартак?» Провокационный вопрос!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).
– Что скажете о своем мяче?
– Великолепная передача Дриусси. Он потрясающий вообще, топовый! Мне оставалось только подставить голову.
– Хотите сыграть в ответном матче с «Мольде» или лучше на «Спартак» силы побережете?
– Провокационный вопрос! Без комментариев.
Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября.
Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!
Источник: «Матч ТВ»