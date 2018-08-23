Заболотный – после матча с «Мольде»: «Если продолжим играть так же, то все будет хорошо»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф против «Мольде» (3:1).

«Отличные ощущения после такой победы. Нам удалось отыграться и выиграть. Главное – мы идем своей дорогой, играем в свой футбол. Если так продолжим, то все будет хорошо.

Тяжело ли входить в такую игру? 50 на 50. У тебя может получиться, а может и нет. Надо отдаваться игре. К сожалению, мы пропускаем голы из-за своих ошибок. Но есть хорошая тенденция, которая заключается в том, что мы отыгрываемся.

Пропущенные голы в последних матчах – не проблема, но мы надеемся исправить это», – сказал Заболотный.

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