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    Заболотный – после матча с «Мольде»: «Если продолжим играть так же, то все будет хорошо»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф против «Мольде» (3:1).

    «Отличные ощущения после такой победы. Нам удалось отыграться и выиграть. Главное – мы идем своей дорогой, играем в свой футбол. Если так продолжим, то все будет хорошо.

    Тяжело ли входить в такую игру? 50 на 50. У тебя может получиться, а может и нет. Надо отдаваться игре. К сожалению, мы пропускаем голы из-за своих ошибок. Но есть хорошая тенденция, которая заключается в том, что мы отыгрываемся.

    Пропущенные голы в последних матчах – не проблема, но мы надеемся исправить это», – сказал Заболотный.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.08.2018 21:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 августа 2018, 23:56

      Значтся так. На первый тайм - валидол, на второй - прыгать до потолка, от счастья. А если кто-то не выдержит в первом тайме и склеит ласты? Не Антоша, давай играть матч с первой минуты, а не со второго тайма.

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