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    Моуринью не намерен уходить из «Манчестер Юнайтед», несмотря на разногласия с Вудвордом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью имеет напряженные отношения с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом.

    Как уже ранее сообщалось, португалец, в первую очередь, недоволен тем, как Вудворд осуществляет трансферную политику клуба. Этим летом руководитель отказал тренеру в приобретении приоритетных для него футболистов.

    Моуриньо недоволен и разочарован текущим положением дел, но, несмотря на это, не собирается покидать свой пост.

    Сегодня стало известно, что болельщики «Манчестер Юнайтед» готовят акцию против Вудворда и владельцев клуба семьи Глейзеров.

    Источник: The Times

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    23.08.2018 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 августа 2018, 16:11

      С такой суммой неустойки,что прописана у Жозе в контракте,сами с поста не уходят.

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 августа 2018, 15:43

      Очень сложная ситуация в Ман.Юнайтед , Моуринью всегда добивался успеха в командах где его любили , он мог ругаться с журналистами с другими тренерами , но в команде где он работал у него всегда был большой авторитет , а как только начинались проблемы с этим он терял управление над командой . Даже не знаю сможет ли он что то сделать в этой ситуации , а по поводу протестов болельщиков против руководителей команды это уже не первый раз и вряд ли что то изменится .

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > hevbn 28 23 августа 2018, 16:28

      В Реале успеха не было никакого...
      Чемпионство и кубок, не более!!!
      Время его уходит походу!

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 23 августа 2018, 15:41

      баран, отличается от большинства представителей флоры тем , что никогда не идёт на компромисс, особенно с другим бараном! ..... и тут они встретились на манчестерском мосту

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