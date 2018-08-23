Моуринью не намерен уходить из «Манчестер Юнайтед», несмотря на разногласия с Вудвордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью имеет напряженные отношения с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом.

Как уже ранее сообщалось, португалец, в первую очередь, недоволен тем, как Вудворд осуществляет трансферную политику клуба. Этим летом руководитель отказал тренеру в приобретении приоритетных для него футболистов.

Моуриньо недоволен и разочарован текущим положением дел, но, несмотря на это, не собирается покидать свой пост.

Сегодня стало известно, что болельщики «Манчестер Юнайтед» готовят акцию против Вудворда и владельцев клуба семьи Глейзеров.