Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанаты «Манчестер Юнайтед» выступят против владельцев клуба. Для этого они арендовали самолет

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» взяли в аренду самолет накануне выездного матча четвертого тура АПЛ с «Бернли».

    Он пролетит над стадионом со специальным баннером, направленным против исполнительного директора клуба Эда Вудворда и семьи Глейзеров, которая владеют «МЮ».

    Надпись на баннере будет гласить: «Ed Out – LUHG» («Эд, уходи – любим «Юнайтед», ненавидим Глейзеров»).

    Изначально фанаты планировали запустить самолет с баннером на игре третьего тура с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд», но акцию протеста пришлось отложить из-за определенных ограничений.

    Матч «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 2 сентября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2018 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 21:39

      Придумают же такое.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 18:30

      этим они вряд ли чего-то добьются лишь выскажут свое недовольство. да и там все привыкшие к таким акциям)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 августа 2018, 16:13

      Круто придумали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 августа 2018, 15:14

      В АПЛ такое любят. У них там каждый сезон кто-то летает с баннерами)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 августа 2018, 15:06

      Лучше бы написали, Маур уходи - любим Юнайтед.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11