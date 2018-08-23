Фанаты «Манчестер Юнайтед» выступят против владельцев клуба. Для этого они арендовали самолет

Болельщики «Манчестер Юнайтед» взяли в аренду самолет накануне выездного матча четвертого тура АПЛ с «Бернли».

Он пролетит над стадионом со специальным баннером, направленным против исполнительного директора клуба Эда Вудворда и семьи Глейзеров, которая владеют «МЮ».

Надпись на баннере будет гласить: «Ed Out – LUHG» («Эд, уходи – любим «Юнайтед», ненавидим Глейзеров»).

Изначально фанаты планировали запустить самолет с баннером на игре третьего тура с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд», но акцию протеста пришлось отложить из-за определенных ограничений.

Матч «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 2 сентября, и начнется в 18:00 по московскому времени.