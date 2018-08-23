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    За 32 дня «Уфа» проведет 10 матчей. Это рекорд для российских клубов

    «Уфа» сегодня встретится с «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. В воскресенье, 26 августа, башкирская команда примет «Зенит» в пятом туре РПЛ.

    Таким образом, уфимцы проведут 10 официальных игр за 32 дня. Это рекорд для российских клубов.

    Ранее «Уфа» сыграла по два матча с «Домжале» и «Прогресом» в квалификационных раундах Лиги Европы, а также с «Локомотивом», «Анжи», «Краснодаром» и «Динамо» в Премьер-лиге.

    Первую из вышеперечисленных встреч уфимцы провели 26 июля.

    Источник: ФК «Уфа»

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    23.08.2018 13:46
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:51

      Не Уфа же создавала этот график ,но играть придется.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 18:50

      Надо привыкать или сидеть тихо и не рыпаться никуда.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > prezent2017 23 августа 2018, 18:57

      Не рыпаться.... ты к чему??? Это же рекорд, а не претензии Уфы....

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 18:21

      тяжелый конечно график тем более для Уфы. но что поделать нужно привыкать)

      6
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      Рейтинг: +1236

      омск55 23 августа 2018, 17:29

      Уфа молодцы так держать

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 августа 2018, 15:19

      И это скажется на функционале. Тренер молодой, неопытный никогда на таком уровне и в таком режиме не работал, а игроки не играли. Функциональная яма в конце сентября в первой половине октября возможна. Дай бог её им избежать.

      8
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      ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Рубик Докоян 23 августа 2018, 15:58

      В смысле? Там уже функциональная яма, все вторые таймы пешком ходят.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cromathaar 23 августа 2018, 16:09

      Это пока не функциональная яма, а усталость на фоне физического недовосстановления игроков, которая чревата травмами из-за таких физических нагрузок. А яма будет позже, когда и игры раз в неделю казалось, а команда никакая в плане функционала.

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 августа 2018, 15:11

      Вся Европа так играет -- две игры в неделю !!!

      5
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2018, 14:27

      при всем уважении ренджерс еще не тот как был раньше да и джеррард только делает первые шаги как тренер у уфы шансы есть

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 14:26

      90 минут за 4 дня. Какие же это надо силы иметь. Уму непостижимо. А хотя бы на месте дворника лед по зиме порубили на тротуаре. А там бабки раз в тридцать меньше. И не 90 минут, а 8 часов, а то и больше. И никаких массажистов, докторов и пр. Все плачутся. Играйте пока играется.

      5
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 23 августа 2018, 14:26

      Серьезное испытание. Хоть обойма игроков в два раза больше, чем у армейцев в прошлом сезоне, у ЦСКА было 8 игр за 29 дней. Удачи Уфе на всех фронтах!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 августа 2018, 14:13

      да уж удивили)))

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