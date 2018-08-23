За 32 дня «Уфа» проведет 10 матчей. Это рекорд для российских клубов

«Уфа» сегодня встретится с «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. В воскресенье, 26 августа, башкирская команда примет «Зенит» в пятом туре РПЛ.

Таким образом, уфимцы проведут 10 официальных игр за 32 дня. Это рекорд для российских клубов.

Ранее «Уфа» сыграла по два матча с «Домжале» и «Прогресом» в квалификационных раундах Лиги Европы, а также с «Локомотивом», «Анжи», «Краснодаром» и «Динамо» в Премьер-лиге.

Первую из вышеперечисленных встреч уфимцы провели 26 июля.