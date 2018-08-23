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  • За 32 дня «Уфа» проведет 10 матчей. Это рекорд для российских клубов

За 32 дня «Уфа» проведет 10 матчей. Это рекорд для российских клубов

23 августа 2018, 13:46
17

«Уфа» сегодня встретится с «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. В воскресенье, 26 августа, башкирская команда примет «Зенит» в пятом туре РПЛ.

Таким образом, уфимцы проведут 10 официальных игр за 32 дня. Это рекорд для российских клубов.

Ранее «Уфа» сыграла по два матча с «Домжале» и «Прогресом» в квалификационных раундах Лиги Европы, а также с «Локомотивом», «Анжи», «Краснодаром» и «Динамо» в Премьер-лиге.

Первую из вышеперечисленных встреч уфимцы провели 26 июля.

Источник: ФК «Уфа»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Уфа
Комментарии (17)
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Ruryu
1535021349
Так вот и надо играть,в таком режиме.... тогда и Календарь сверстать можно без игры на "снежных" и "болотистых" полях.
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Муруал
1535022506
Хватило бы сил парням на удачное выступление в ЛЕ и достойное в ЧР.Удачи Уфе!
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Vickont
1535023586
Серьезное испытание. Хоть обойма игроков в два раза больше, чем у армейцев в прошлом сезоне, у ЦСКА было 8 игр за 29 дней. Удачи Уфе на всех фронтах!
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Фотон
1535023588
90 минут за 4 дня. Какие же это надо силы иметь. Уму непостижимо. А хотя бы на месте дворника лед по зиме порубили на тротуаре. А там бабки раз в тридцать меньше. И не 90 минут, а 8 часов, а то и больше. И никаких массажистов, докторов и пр. Все плачутся. Играйте пока играется.
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anri1703
1535023673
при всем уважении ренджерс еще не тот как был раньше да и джеррард только делает первые шаги как тренер у уфы шансы есть
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Zenmaster
1535026280
Вся Европа так играет -- две игры в неделю !!!
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Рубик Докоян
1535026753
И это скажется на функционале. Тренер молодой, неопытный никогда на таком уровне и в таком режиме не работал, а игроки не играли. Функциональная яма в конце сентября в первой половине октября возможна. Дай бог её им избежать.
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омск55
1535034592
Уфа молодцы так держать
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OfaZavr
1535037707
тяжелый конечно график тем более для Уфы. но что поделать нужно привыкать)
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zigbert
1535039490
Не Уфа же создавала этот график ,но играть придется.
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