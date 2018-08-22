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    Министр Колобков: «Даже запасные игроки сборной России достойны звания ЗМС. Они вывели на улицу много людей»

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта. Политик считает его справедливым.

    «Шумиху вокруг присуждения званий заслуженных мастеров спорта футболистам особо обсуждать не хочу. Это личное мнение нескольких человек. Заслуженный мастер спорта — почeтное звание.

    Не каждому удаeтся вывести на улицу столько людей, доставить столько радости и болельщикам футбола и тем, кто раньше относился к футболу индифферентно. Все ребята это заслужили, даже те, кто сидел на скамейке запасных», – сказал Колобков.

    Наша команда вылетела в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2018 19:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 16:23

      Забыли наградить Мутко.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 августа 2018, 06:07

      ЗМС можно дать, например, за победу в ЛЧ, ну или в ЛЕ. Но никак за 1/4 ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 августа 2018, 21:12

      Навальному и Зюганову по значку

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 23 августа 2018, 06:29

      Привет, с языка сорвал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 23 августа 2018, 18:20

      Привет.Ты во сколько это писал? В 6 утра? Не спиться?))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 23 августа 2018, 20:10

      У нас уже девятый.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 23 августа 2018, 20:38

      Что с работой?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 23 августа 2018, 20:40

      Пока простой, но как будто намечается.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 августа 2018, 21:06

      Иногда те люди, котрые выводят на улицы много много людей попадают в тюрьму)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > DeStar 22 августа 2018, 21:11

      Или становятся вождями нации))))

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 августа 2018, 21:04

      да иди ты со своими значками. После этого они уже ни что пустое место. И когда митинги проходят и народ тоже на улицы выходит тоже вешайте их кому угодно

      4
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      Рейтинг: +597

      Krd123 22 августа 2018, 20:54

      Двойные стандарты...

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 августа 2018, 20:24

      по осени посмотрим что они покажут ) надеюсь шведов и турков выйграют

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 августа 2018, 20:11

      ЗМС Навльному..
      Навалите с пумпочкой.

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 августа 2018, 20:02

      Что , он несёт ?

      3
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