Министр Колобков: «Даже запасные игроки сборной России достойны звания ЗМС. Они вывели на улицу много людей»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта. Политик считает его справедливым.

«Шумиху вокруг присуждения званий заслуженных мастеров спорта футболистам особо обсуждать не хочу. Это личное мнение нескольких человек. Заслуженный мастер спорта — почeтное звание.

Не каждому удаeтся вывести на улицу столько людей, доставить столько радости и болельщикам футбола и тем, кто раньше относился к футболу индифферентно. Все ребята это заслужили, даже те, кто сидел на скамейке запасных», – сказал Колобков.

Наша команда вылетела в 1/4 финала чемпионата мира-2018.