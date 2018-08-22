Селюк: «Зенит» предлагал Яя Туре трехлетний контракт»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

– Его еще Лучано Спаллетти хотел видеть в «Зените». А как только пришел Манчини, они первым делом с Костей Сарсанией позвонили мне, поинтересовались насчет Яя. Но мы как раз в это время переподписывали контракт с «Ман Сити». Яя выиграл на клубном уровне все. Такого класса футболиста, как Туре, в России близко не было.

– Но смущает его возраст – 35 лет все-таки…

– Яя – мусульманин. Он не употребляет алкоголь, не курит. Вечером его не увидишь на дискотеке или в ночном клубе. Он режимщик, профессионал. Еще несколько лет поиграет.

Кстати, Яя предлагали контракт на три года с зарплатой, как у Халка, но этот клуб был не из Англии, а Яя хотел остаться в Британии. Сейчас Туре мог пойти по пути Андреса Иньесты – японцы готовы были заплатить 50 миллионов за три года…

Однако Яя – богатый человек, деньги для него не на первом месте. Ему важно, насколько проект амбициозен.

На данный момент Яя Туре находится в статусе свободного агента. Последний клуб ивуарийца – «Манчестер Сити».