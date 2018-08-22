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Селюк: «Зенит» предлагал Яя Туре трехлетний контракт»

22 августа 2018, 18:51
31

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

– Его еще Лучано Спаллетти хотел видеть в «Зените». А как только пришел Манчини, они первым делом с Костей Сарсанией позвонили мне, поинтересовались насчет Яя. Но мы как раз в это время переподписывали контракт с «Ман Сити». Яя выиграл на клубном уровне все. Такого класса футболиста, как Туре, в России близко не было.

– Но смущает его возраст – 35 лет все-таки…

– Яя – мусульманин. Он не употребляет алкоголь, не курит. Вечером его не увидишь на дискотеке или в ночном клубе. Он режимщик, профессионал. Еще несколько лет поиграет.

Кстати, Яя предлагали контракт на три года с зарплатой, как у Халка, но этот клуб был не из Англии, а Яя хотел остаться в Британии. Сейчас Туре мог пойти по пути Андреса Иньесты – японцы готовы были заплатить 50 миллионов за три года…

Однако Яя – богатый человек, деньги для него не на первом месте. Ему важно, насколько проект амбициозен.

На данный момент Яя Туре находится в статусе свободного агента. Последний клуб ивуарийца – «Манчестер Сити».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (31)
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vladik12
1534953271
Прощай, балабол; не скучай, смотри футбол.
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Eddyson
1534953571
У Селюка время охренительных историй.
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Муруал
1534953722
Это он свой сон рассказал?
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ilichkadr
1534954099
Ну, Селюк и заливает! Дима, если нужен амбициозный проект, то вали в украинский чемпионат в "Карпаты" Львов например или в "Ворсклу" Волынь. Там бандеровцы не только Туре будут каждый день вдохновлять, но и тебя на счётчик поставят. Скакать будешь с утра до вечера.
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Патронташ
1534955114
Неугомонный Себастьян Перейро.
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OfaZavr
1534955295
самое главное в этой истории что Зенит просто поинтересовался и все. да и если этот Туре такой супер-пупер что ж сейчас когда он не связан ни с каким клубом контрактом никто не разбежался его подписывать в том числе и Зенит.
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STAFOR13
1534955978
"Такого класса футболиста, как Туре, в России близко не было." Это’о получается по мнению Селюка даже близко с Туре не стоит... Он бы подумал, потом говорил бы, при этом есть ещё Иванович и Видич, которые не уступят Туре по своей карьере...
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Рубик Докоян
1534957653
Зачем нам Яя преклонных годов. Он на фиг не нужен "Зениту." Послать бы всех этих господ селюков. И всю его чахлую свиту...
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Полная Канистра
1534962607
какая песня красивая про яяйца в исполнении жоперного певца селюткина ну прям завораживает
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Zenmaster
1534962745
Это у него , интерес к Зениту !!!
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