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    Селюк: «Зенит» предлагал Яя Туре трехлетний контракт»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

    – Его еще Лучано Спаллетти хотел видеть в «Зените». А как только пришел Манчини, они первым делом с Костей Сарсанией позвонили мне, поинтересовались насчет Яя. Но мы как раз в это время переподписывали контракт с «Ман Сити». Яя выиграл на клубном уровне все. Такого класса футболиста, как Туре, в России близко не было.

    – Но смущает его возраст – 35 лет все-таки…

    – Яя – мусульманин. Он не употребляет алкоголь, не курит. Вечером его не увидишь на дискотеке или в ночном клубе. Он режимщик, профессионал. Еще несколько лет поиграет.

    Кстати, Яя предлагали контракт на три года с зарплатой, как у Халка, но этот клуб был не из Англии, а Яя хотел остаться в Британии. Сейчас Туре мог пойти по пути Андреса Иньесты – японцы готовы были заплатить 50 миллионов за три года…

    Однако Яя – богатый человек, деньги для него не на первом месте. Ему важно, насколько проект амбициозен.

    На данный момент Яя Туре находится в статусе свободного агента. Последний клуб ивуарийца – «Манчестер Сити».

    Источник: «Советский спорт»

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    22.08.2018 18:51
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    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 16:09

      Время Туре ушло и ему трудно будет найти достойный клуб.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 22 августа 2018, 23:22

      Скоро Туре уйдет на пенсию, на кого будет дрочить Селюк?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 22 августа 2018, 22:22

      Он темнокожий, какой Зенит ему? Селюк белены обожрался что ли?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 августа 2018, 22:01

      Последний клуб ивуарийца – «Манчестер Сити».

      35 лет...
      тут Селюк не соврал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 августа 2018, 21:53

      бесплатно будет играть? Тогда можно взять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 22 августа 2018, 21:38

      похоже селюк фапает на Яя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 августа 2018, 21:32

      Это у него , интерес к Зениту !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 августа 2018, 21:30

      какая песня красивая про яяйца в исполнении жоперного певца селюткина ну прям завораживает

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 22 августа 2018, 21:17

      Года идут, а он всё о том же.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 22 августа 2018, 21:02

      как о родном сыне печется

      2
      Ответить
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