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    Семак – о «Мольде»: «У Сульшера прекрасная команда. Желаю ему удачи, но не в матчах с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Мольде».

    «Весь материал по «Мольде», который мы смогли получить, мы изучили. Будет сложный матч. В «Мольде» есть хорошие опытные игроки, которые поиграли на высоком уровне, и перспективная молодежь. Это очень достойная команда.

    У Сульшера (главный тренер «Мольде» – прим. ред.) прекрасная команда. Я очень рад за него. И желаю ему удачи. Но не в матчах с «Зенитом», – сказал Семак.

    Матч пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    22.08.2018 17:37
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 15:54

      Удачи Зениту. И не повторить ошибок как с минским Динамо.

      4
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 22 августа 2018, 18:17

      Зенит при должном настрое(без шапкозадидательства) способен легко пройти эту команду.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 августа 2018, 18:13

      С хорошей командой надо и сыграть достойно, с нужным для " Зенита" результатом. Удачи Семаку и нашим ребятам !

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 23 августа 2018, 14:16

      Привет, соратник!.. Полностью согласен!..
      Для достижения высоких целей, иногда, надо качественно и успешно решить все текущие задачи!.. Любой ценой!!..

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 23 августа 2018, 14:47

      Приветствую. Согласен, но только не любой ценой. Лазарет и так уж полон, а сейчас ещё предстоит несколько игр через 2-3 дня. Это болельщики никогда не игравшие в таком режиме и под такими нагрузками, не имеющие высшего медицинского образования, не понимают почему команда встала и не играет. почему такое обилие травм. Поэтому дай бог преимущество в два мяча, без потерь и травм. Качество состава ведь ограничено.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 23 августа 2018, 15:17

      там всё по серьёзному!! приказ миллера - не шагу назад, , биться до последней капли пота, держать позиции, дзюба выйдет в любом состоянии, даже на одной ноге и с перегаром после днюхи! семак уже подписал распоряжение о введении комендантского часа в команде, и передал его в смольный

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 августа 2018, 15:23

      Днюху, уверен, сегодня с ребятами отметит после игры с "Мольде", но без "нагрузки". По бокалу шампусика от силы. 26 августа на выезде с "Уфой" играть. Оба клуба сейчас играют в режиме через 2-3 дня.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 августа 2018, 15:30

      зениту это более привычно, а уфа в такой пиз...асос ещё никогда не попадала)) православный календарь с его постоянными постами и стяжениями , просто сплошной праздник по сравнению с тем что РФПЛ придумал )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 августа 2018, 15:38

      Да, июль и август, и начало сентября для команд играющих в ЛЕ в квалификационных раундах это тяжёлый период."Зенит" дважды садился в функциональную яму в октябре-ноябре последние два сезона. Посмотрим как Семак справится с этим. В этом году ещё и ЧМ наложился.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 августа 2018, 15:49

      если глубинно задуматься, то футбола стало слишком много - чересчур много! от этого он и становится всё более механичен. скоро не отличишь телекартинку, от компьютерного симулятора )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 августа 2018, 15:54

      Да, много разных турниров, все стараются на футболе заработать и урвать своё. Равноценных составов нет и не может быть. Поэтому начинают некоторые расставлять приоритеты. Наши ведущие клубы сплавляют Кубок России, отдавая приоритет чемпионату и еврокубкам.

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      insider_retro > Рубик Докоян 23 августа 2018, 17:31

      Халям-балям!!!
      Видится мне один вариант для устаканивания нашей переписки… В разделе новостей (который внизу, а не «главные новости») вписываться в новость, которая опубликована в диапазоне 7.00 – 9.00. Они менее интересные и почти не посещаются… Кто первый оказался в новости, тот пишет коммент и ставит в конце вопросительную фразу для обсуждения с 3-мя знаками «?»… На день хватит для обмена мнениями и обсуждения текущей ситуации… Правда, мой профиль читают и по моим записям, вполне, могут добраться до наших текущих обсуждений…
      Либо каждый день, где, кто и кого найдёт, там и завязываться…

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      insider_retro > Project Бабангида 23 августа 2018, 17:33

      Стаканчик чего-нибудь, наверняка, сгладит различия и придаст успокоение!..:)) Футбол - это коммерческая движуха, вот пусть и двигаются те, кому положено!..:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 23 августа 2018, 17:47

      Джейбакурай !!! Мой тоже несколько человек читает, да не суть. Я чего-то не вижу этих новостей внизу о которых ты речь ведёшь в этом диапазоне. Если о ранних новостях, то там мало кто пишет, все ещё спят, но многие реагируют не на новость, а на количество комментов. И заходят посмотреть, ну и естественно мы там со своей перепиской. Я сейчас по другим разделам посмотрю где можно по болтать.

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      Рубик Докоян > insider_retro 23 августа 2018, 17:54

      Нажимал на все чемпионаты, другие и т.д. Там не возможности для общения.

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      insider_retro > Рубик Докоян 23 августа 2018, 18:06

      Я имел в виду "Главные новости" и "Все новости" чуть ниже... Утренние со временем уходят вниз и становятся не интересны... Но количество комментов - это палево и магнит... Думаю...

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      Рубик Докоян > insider_retro 23 августа 2018, 18:12

      ))) Понял, а я внизу комментов шарю, а они слева от них и ниже главных. Безусловно магнит. Я рано просыпаюсь утром, захожу и пишу комменты. Но знаю, что некоторые не хотят быть первыми и ждут когда другие выскажутся. А уж там где их много ради любопытства заходит большинство и, если не пишут, то читают и плюсуют или минусуют.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 23 августа 2018, 19:17

      готов подчинится любому решению вышестоящих по рангу.
      ну а если серьёзно - придумано не плох

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 августа 2018, 19:17

      жду решения , совета старейшин

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      Рейтинг: +772

      FCTB 22 августа 2018, 18:00

      Вперед Зенит!!! Давайте и Зенит и Уфа в группу ЛЕ. Нет ничего не возможного!!
      Будет круто если 6 клубов будут играть в евро кубках.
      Кстати, кто подскажет почему Спартак играет сражу в группе ЛЕ??? Вроде проигравшая команда ЛЧ (только после плей-офф) напрямую в группу Лиги Европы. Спартак же в 3 раунде уступил грекам. Или все зависит еще от рейтинга?

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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > FCTB 22 августа 2018, 18:20

      После группового турнира ЛЧ напрямую в группу Лиги Европы попадает команда, занявшее 3-е место. 2 команды России попадают в плей-офф ЛЧ на прямую (Локомотив и ЦСКА), а Спартак через квалификационный раунд. Для попадания в групповой этап ЛЧ Спартаку необходимо было выигрывать два противостояния отбора к Лиге чемпионов. Не случилось, поэтому основной раунд Лиги Европы.

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      Рейтинг: +772

      FCTB > ilichkadr 22 августа 2018, 19:31

      Спасибо)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FCTB 23 августа 2018, 20:08

      Можно попробовать на ранних новостях не имеющих интереса для большинства или на поздних ночных.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 августа 2018, 22:16

      олег ты похоже промахнулся ))
      кстати с победой! после очередного бенефиса дзюбы у пеле корона на голове зашаталась )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 августа 2018, 22:24

      Зайди в профиль и посмотри всё по "Зениту", всё кроме выхода Ерохина в основе, остальное в десятку как и потом все замены и разница в счёте, и по самой игре. А если по "Уфе", то "Рейджеров" давно не видел основывался по "Селтику" и прежним "рейджерам." Тут и не грех промахнуться и ошибиться в нашу пользу.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 августа 2018, 22:24

      не не я не за это!)) посмотри кому ты коммент выше отправил )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 августа 2018, 22:27

      Ааааа, точно не туда ответил. Хорошо, что заметил. Отвечал тебе и не туда. Тут тоже такое бывает.)))

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