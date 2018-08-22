Семак – о «Мольде»: «У Сульшера прекрасная команда. Желаю ему удачи, но не в матчах с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Мольде».

«Весь материал по «Мольде», который мы смогли получить, мы изучили. Будет сложный матч. В «Мольде» есть хорошие опытные игроки, которые поиграли на высоком уровне, и перспективная молодежь. Это очень достойная команда.

У Сульшера (главный тренер «Мольде» – прим. ред.) прекрасная команда. Я очень рад за него. И желаю ему удачи. Но не в матчах с «Зенитом», – сказал Семак.

Матч пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.