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    Кокорин – Дзюбе: «Ты не молодеешь, ты не как Златан»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поздравил форварда Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 30 лет.

    «Дорогой Артем. Хочу пожелать тебе поменьше седых волос. Крепкого тебе здоровья, терпения со всеми нами. Вроде все у тебя есть: семья, друзья. Наверное, только не хватает с командой побольше титулов, побольше голов.

    Ты не молодеешь, ты не как Златан (нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» – прим. ред.), который с годами только лучше. Поэтому всего тебе хорошего, мы с тобой. Обнял тебя. Наслаждайся своим днем», – сказал Кокорин.

    «Гений мотивации и душа сборной». ФИФА поздравила Дзюбу с 30-летием

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.08.2018 17:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 августа 2018, 21:17

      Злой ты, Сашка

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 22 августа 2018, 21:02

      Врешь, Кокорин. Молодеет Дзюба или не молодеет, а так как он играет сейчас, Дзюба не играл даже при Халке, который в каждом матче 2-3 раза выкладывал ему мяч под удар как на блюдечке. Сейчас Артем не то что без Халка, он даже без Жулиано обходится. Так что, хоть он и не молодеет, а прогрессирует именно как Златан.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 августа 2018, 18:28

      Такое ощущение.что Дзюбе полтинник стукнул)))...Искренние поздравления...

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 августа 2018, 18:25

      Со всем согласен !!!

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 22 августа 2018, 18:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошенькое видео !!!

      -4
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