Кокорин – Дзюбе: «Ты не молодеешь, ты не как Златан»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поздравил форварда Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 30 лет.

«Дорогой Артем. Хочу пожелать тебе поменьше седых волос. Крепкого тебе здоровья, терпения со всеми нами. Вроде все у тебя есть: семья, друзья. Наверное, только не хватает с командой побольше титулов, побольше голов.

Ты не молодеешь, ты не как Златан (нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» – прим. ред.), который с годами только лучше. Поэтому всего тебе хорошего, мы с тобой. Обнял тебя. Наслаждайся своим днем», – сказал Кокорин.

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