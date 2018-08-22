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  • «Зенит» хотел получить деньги за использование своего бренда в FIFA 19

«Зенит» хотел получить деньги за использование своего бренда в FIFA 19

22 августа 2018, 11:05
53

«Зенит» не будет присутствовать в числе представителей РПЛ в FIFA 19. Ранее стало известно, что Россию в игре представят «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

По данным источника, представители Electronic Arts не смогли договориться с клубом из Санкт-Петербурга. Компания получила от столичных команд лицензии на использование в игре бесплатно. Такое же предложение было направлено «Зениту».

Сине-бело-голубые не захотели предоставлять свой бренд бесплатно, посчитав, что это невозможно.

«Зенит» – об отсутствии клуба в FIFA 19: «Просто для некоторых игр мы слишком хороши»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (53)
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Zenmaster
1534925724
И правильно !!! Как с нас драть -- так они мастера -- а тут халявки захотелось !!! Куй вам -- ПЛАТИТЕ !!!
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WhiteEgon
1534925754
Вообще-то использование клуба в игре FIFA - это нехилая реклама + популяризация клуба в мире, т.к. геймеров FIFA несколько миллионов по всем миру. По хорошему, это клубы должны платить EA за право присутствия в игре. Но Зенит решил и на х.... сесть и рыбку съесть. В итоге у разбитого корыта остались.
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Т34
1534925754
Жадность фраера сгубила. Массы любителей игры в ФИФА не будут знать, что есть в России, кроме перечисленных лидеров, еще и Зенит. Захотели подзаработать, тяжело им приходится с финансированием, с трудом хватает на хлеб и на воду.
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Dieter Günther Bohlen
1534925795
Да какая разница есть Зенит или нет. То, что не будет вашей лиги это уже плевок в лицо со стороны FIFA) Вот такое вот к вам отношение после чемпионата мира, даже в компьютерной игре))
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PUZIAKA
1534925978
Хм, бесплатная реклама твоего бренда и игроков в самой популярной игре про футбол в мире, или заработать на использовании бренда, что же выбрать??
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Путник 13
1534926391
Поменяли тренера ..Семак внушает доверия и уважения ...но ..в Зените просто необходимо менять руководство ...просто зажравшиеся коты..
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OfaZavr
1534928260
могли бы уж и не мелочиться, зато в игре были бы наравне с другими лучшими. престиж тоже кое-что значит, не все деньгами меряется.
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МЯСНОЙ Я
1534931203
бренд ахахах,стыдно снова стране за бакланский клуппп
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Etiainen
1534933603
продажные голубые
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3a zenit
1534938427
спасибо что вы все так болеете -переживаете за Зенит.Вообще похер,только дурачков эта супер ужасная новость будоражит.
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