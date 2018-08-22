Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» хотел получить деньги за использование своего бренда в FIFA 19

    «Зенит» не будет присутствовать в числе представителей РПЛ в FIFA 19. Ранее стало известно, что Россию в игре представят «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

    По данным источника, представители Electronic Arts не смогли договориться с клубом из Санкт-Петербурга. Компания получила от столичных команд лицензии на использование в игре бесплатно. Такое же предложение было направлено «Зениту».

    Сине-бело-голубые не захотели предоставлять свой бренд бесплатно, посчитав, что это невозможно.

    «Зенит» – об отсутствии клуба в FIFA 19: «Просто для некоторых игр мы слишком хороши»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2018 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии54
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 12:24

      Ну если сами так решили ,о чем спор.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10447

      ivany4 22 августа 2018, 15:05

      Для Зенита:
      Бренд команды начинается с 3-х звездочек над эмблемой клуба, а не с мешка потраченных денег.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +772

      FCTB > ivany4 22 августа 2018, 15:47

      Ты это сейчас на Спартак намекаешь?) Мне кажется не важно сколько звезд над логотипом. Да и попадание в фифу не самое главное. Спорить не буду в советское время Спартак был очень силен и по праву получил звезды над лого. Но сейчас уже время другое, все за все хотят получать деньги. Кто-то делает платные футбольные трансляци, создатель игры продает за деньги, не хочешь платить пользуйся пираткой, так и тут) . Все хотят получать деньги. Времена сейчас такие.л

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 августа 2018, 14:47

      спасибо что вы все так болеете -переживаете за Зенит.Вообще похер,только дурачков эта супер ужасная новость будоражит.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 августа 2018, 14:45

      Ну давайте посудим реально. Капитализация газпрома была второй в мире 10 лет назад. Все изза цен на энергоносители. Сейчас в 20 раз дешевле Эпл."топ"-менеджеры газпрома никудышные. Сидят на шее государства. В реальной экономике даже бы ларек держать не смогли. От туда и зенька вытекает. Впуливают миллионы в валюте. Скупают билеты через дочек и раздают через МО, что бы через типа купленные билеты показывать прибыль. Либо делают дико дешево, что бы народ шел.Налогоплательщик заплатит. Пока страна катиться в тар-тарары зенька будет при этой продажной власти. Им не нужны доходы реальные, только на бумаге, что бы фейр плей держать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Spartak Piter 22 августа 2018, 14:51

      лучше бы молчал,а так дурак дураком)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Spartak Piter 22 августа 2018, 15:51

      В Москве 4 клуба в РПЛ, а есть ещё Торпедо, Химки, Сатурн и др. в Питере 1. По этой причине на Зенит больше народу ходят. Да и цена билета. С Московско-Питерскими зарплатами можно ходить. А в регионах выжить бы на зарплату, какой тут поход на стадион???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2018, 14:12

      погодите, там же вся РПЛ PESу продалась с потрахами, там то Зенит будет ?
      А вообще то странно, Если EA купила у УЕФА ту же ЛЕ со всеми потрахами, то нафиг им нужно какое то еще разрешение от команд участниц, пусть и на форме будет эмблема ЛЕ.
      Разве команды участницы еврокубках не подписывают бумаженцию с УЕФА, что их потом сама УЕФА может пользовать в рекламных целях и в хвост и в гриву ? Та же например заставка где мелькают реальные игроки участники ЛЕ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 августа 2018, 14:09

      Не зря говорят; богатые бывают жадными.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 22 августа 2018, 13:50

      так бомжы всегда у всех деньги клянчат...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2251

      kvm > ухоженный крокодил 23 августа 2018, 01:09

      лучше б ты не родился...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 22 августа 2018, 13:37

      Фанатам Зенита не стоит переживать. Их команда будет представлена в PES

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 22 августа 2018, 13:35

      А здесь все хотят найти за забором то, что на нём написано..?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 августа 2018, 13:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      продажные голубые

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11