«Зенит» хотел получить деньги за использование своего бренда в FIFA 19

«Зенит» не будет присутствовать в числе представителей РПЛ в FIFA 19. Ранее стало известно, что Россию в игре представят «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

По данным источника, представители Electronic Arts не смогли договориться с клубом из Санкт-Петербурга. Компания получила от столичных команд лицензии на использование в игре бесплатно. Такое же предложение было направлено «Зениту».

Сине-бело-голубые не захотели предоставлять свой бренд бесплатно, посчитав, что это невозможно.

«Зенит» – об отсутствии клуба в FIFA 19: «Просто для некоторых игр мы слишком хороши»