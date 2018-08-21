«Зенит» – об отсутствии клуба в FIFA 19: «Просто для некоторых игр мы слишком хороши»

«Зенит» прокомментировал свое непопадание в число представителей РПЛ в FIFA 19.

Ранее стало известно, что Россию в игре представят «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

«Просто для некоторых игр мы слишком хороши. И они не позволят нам сыграть в этом году», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».