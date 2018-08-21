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    «Зенит» – об отсутствии клуба в FIFA 19: «Просто для некоторых игр мы слишком хороши»

    «Зенит» прокомментировал свое непопадание в число представителей РПЛ в FIFA 19.

    Ранее стало известно, что Россию в игре представят «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

    «Просто для некоторых игр мы слишком хороши. И они не позволят нам сыграть в этом году», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.08.2018 18:45
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 апреля 2020, 22:54

      К сожалению походу Зениту настал КОНЕЦ ! Барель нефти 20.04.20 стоит минус 2 $ , а фьючерс минус 55 $ , то есть продавцы ДОПЛАЧИВАЮТ ! И кто же будет дальше финансировать Зенит ?

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      Рейтинг: +12

      trahtorist92 22 августа 2018, 12:22

      Или слишком жадные

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 22 августа 2018, 05:16

      Рфпл убрали вообще чтоли?

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      Рейтинг: +7

      nasgazunov 21 августа 2018, 23:24


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      Рейтинг: +93

      Sam_51 21 августа 2018, 21:31

      Ну так любители этой серии игр запилят модик, где и будет Зеня да и вся лига. Чего переживать то?)

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Sam_51 22 августа 2018, 00:21

      Как ты на онлайн мод запилишь?Ща тока в него и играют.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 21 августа 2018, 21:26

      Vot OLENI

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 21 августа 2018, 20:19

      Газпром же под санкциями, вот зенита и нет. А жаль игроки потеряют возможность поиграть за Паредеса, Ивановича, Мевлю, Ригони ну и наши там не со слабыми рейтами были 18 фифе

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 августа 2018, 19:46

      Это тупая и детская отмазка. В который раз убеждаюсь в убогости служб бомжей

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 21 августа 2018, 19:34

      А нужен в Фифе клуб занявший пятое место в чемпионате?)

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > srg38 21 августа 2018, 19:45

      причём тут место , лично я не играю в фифу последнее время , но мне кажется многие люди были бы очень довольны увидеть свой чемпионат целиком , а не только 2-3 команды....

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      Рейтинг: +772

      FCTB > srg38 21 августа 2018, 19:54

      Понты)) Ты не знаешь какое место займет твой локомотив сейчас)) и как выступят в ЛЧ. Так, то лучше помолчи)

      -2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > FCTB 21 августа 2018, 21:41

      Так и ты не знаешь какое место займет и как выступит ЛЕ твой Зенит, так что помолчи ты! Пока Локо чемпик, а вы пока никто, вот станете чемпионами, будешь рот раскрывать.

      1
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      Рейтинг: +772

      FCTB > Munez89 22 августа 2018, 07:07

      Писать мне или нет я решу са. Тот мне не закрывай. Зенит нормально выступит и будет чемпионом. А вот локо теперь надолго отлетел от чемпионства.

      -1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > FCTB 22 августа 2018, 09:58

      Типун тебе на язык)

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > KPCCSPB 23 августа 2018, 21:28

      Ты просто даунито! Супер кубок УЕФА у Атлетико и кубок Лиги Европы у них же)) Такое ты существо глупое!))) Чемпион Локомотив, ты живешь в 2018, очнись бомжара, хватит нюхать клей)) Кстати кубок тоже Локо брал, 2 финала супер кубка РФ, а чего добились вы за 2 года!?))) Лошары

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 августа 2018, 19:27

      Интересно, как будет выглядеть ЕА со своим эксклюзивом на еврокубки, если вдруг Зенит, ну или какой-нибудь другой клуб, не представленный ими в турнире, выиграет этот трофей?
      Окажется. как в том анекдоте: "странно, жопа есть, а слова такого нет...")

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      ...
      Рейтинг: +101187

      sv1969 > Bivaliy67 21 августа 2018, 19:41

      Костя,ниже прочитай!

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > sv1969 21 августа 2018, 21:34

      А что именно? Не вижу ничего конструктивного.)

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      Рейтинг: +101187

      sv1969 > Bivaliy67 21 августа 2018, 21:37

      Да я про то что ты с июня уже знал...

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