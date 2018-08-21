«Зенит» – об отсутствии клуба в FIFA 19: «Просто для некоторых игр мы слишком хороши»

К сожалению походу Зениту настал КОНЕЦ ! Барель нефти 20.04.20 стоит минус 2 $ , а фьючерс минус 55 $ , то есть продавцы ДОПЛАЧИВАЮТ ! И кто же будет дальше финансировать Зенит ?
«Зенит» прокомментировал свое непопадание в число представителей РПЛ в FIFA 19.
Ранее стало известно, что Россию в игре представят «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».
«Просто для некоторых игр мы слишком хороши. И они не позволят нам сыграть в этом году», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
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— FC Zenit in English (@fczenit_en) 21 августа 2018 г.