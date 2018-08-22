Червиченко: «Переход в другую команду будет для Кутепова благом. В «Спартаке» у него не получается»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что защитнику столичного клуба Илье Кутепову стоит сменить команду.

«Кутепов мне всегда нравился и как игрок, и как боец. Даже когда ему пихали в «Спартаке», я говорил, что это хороший, качественный защитник и будущее нашего футбола. По крайней мере обороны сборной России.

Когда человек попадает в хорошую компанию, в хорошую среду, где рядом есть опытные ребята, которые могут подстраховать, как Сергей Игнашевич, то вы видите игрока совершенно другого качества, совершенно другого калибра.

Кутепов – качественный футболист. И, наверное, переход в другую команду будет для него благом. В «Спартаке» у Ильи не получается, в клубе его все время хотят выставить крайним в каких-то неудачах. Это точно не способствует развитию игрока, его прогрессу», – считает Червиченко.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и «Краснодара».