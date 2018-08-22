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    Червиченко: «Переход в другую команду будет для Кутепова благом. В «Спартаке» у него не получается»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что защитнику столичного клуба Илье Кутепову стоит сменить команду.

    «Кутепов мне всегда нравился и как игрок, и как боец. Даже когда ему пихали в «Спартаке», я говорил, что это хороший, качественный защитник и будущее нашего футбола. По крайней мере обороны сборной России.

    Когда человек попадает в хорошую компанию, в хорошую среду, где рядом есть опытные ребята, которые могут подстраховать, как Сергей Игнашевич, то вы видите игрока совершенно другого качества, совершенно другого калибра.

    Кутепов – качественный футболист. И, наверное, переход в другую команду будет для него благом. В «Спартаке» у Ильи не получается, в клубе его все время хотят выставить крайним в каких-то неудачах. Это точно не способствует развитию игрока, его прогрессу», – считает Червиченко.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и «Краснодара».

    Источник: Sportbox.ru

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    22.08.2018 10:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 12:09

      Как всегда со своими умозаключениями ,старается сделать подлость Спартаку.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 августа 2018, 18:56

      ну ну твоего совета уж точно не хватало Исчезни уж навсегда

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 22 августа 2018, 18:24

      Любимый эксперт редакции ...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2018, 16:02

      И.Кутепову и Р.Зобнину пора присматривать клуб в Европе для продолжения карьеры.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 августа 2018, 15:46

      Многое будет зависеть от схемы игры в защите, которую выберет Каррера. Когда Кутепов полностью восстановится, то будет интересно посмотреть сыграет ли Спартак в три центральных защитника, имея Джикию, Жиго и Кутепова. В любом случае торопиться не стоит, тем более в Зенит.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 августа 2018, 13:27

      Если парень талант, то и в Спартаке будет лучшим!

      2
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 22 августа 2018, 12:57

      Скоро в Зенит перейдет. Вот увидите)))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Dieter Günther Bohlen 22 августа 2018, 16:06

      Да, в Зените ему найдут постоянное место в основном
      составе.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 августа 2018, 12:38

      Если Кутепов не будет в основе -- сборная под вопросом -- ему играть надо !!! Ошибки случаются -- но чем больше играешь -- тем их меньше !!! Парень играть умеет !!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 11:39

      он в первую очередь сам себя выставляет крайним когда так очевидно портачит. может его и вправду в другую команду хотя бы в аренду отдать в виде эксперимента и посмотреть что из этого выйдет.

      6
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      Рейтинг: +401

      Ollegator 22 августа 2018, 11:14

      Послушай, что сказал червь и сделать по другому..

      4
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