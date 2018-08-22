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  • Червиченко: «Переход в другую команду будет для Кутепова благом. В «Спартаке» у него не получается»

Червиченко: «Переход в другую команду будет для Кутепова благом. В «Спартаке» у него не получается»

22 августа 2018, 10:15
19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что защитнику столичного клуба Илье Кутепову стоит сменить команду.

«Кутепов мне всегда нравился и как игрок, и как боец. Даже когда ему пихали в «Спартаке», я говорил, что это хороший, качественный защитник и будущее нашего футбола. По крайней мере обороны сборной России.

Когда человек попадает в хорошую компанию, в хорошую среду, где рядом есть опытные ребята, которые могут подстраховать, как Сергей Игнашевич, то вы видите игрока совершенно другого качества, совершенно другого калибра.

Кутепов – качественный футболист. И, наверное, переход в другую команду будет для него благом. В «Спартаке» у Ильи не получается, в клубе его все время хотят выставить крайним в каких-то неудачах. Это точно не способствует развитию игрока, его прогрессу», – считает Червиченко.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и «Краснодара».

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Червиченко Андрей
Комментарии (19)
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афоня72
1534922567
Справедливо, Кутепов тоже когда-то станет Игнашевичем!
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Рубик Докоян
1534923194
Всё тайное становится явным. Червиченко -- тайный агент Кутепова... )))
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Спартач_навсегда
1534923994
****.........пристрилите этого мудака уже наконец
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Gold of Spartak
1534925608
Да сколько можно уже этого психа печатать? Что это за Иксперт? Кто у него вообще интервью-то берет?
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Ollegator
1534925693
Послушай, что сказал червь и сделать по другому..
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OfaZavr
1534927161
он в первую очередь сам себя выставляет крайним когда так очевидно портачит. может его и вправду в другую команду хотя бы в аренду отдать в виде эксперимента и посмотреть что из этого выйдет.
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Zenmaster
1534930709
Если Кутепов не будет в основе -- сборная под вопросом -- ему играть надо !!! Ошибки случаются -- но чем больше играешь -- тем их меньше !!! Парень играть умеет !!!
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a_who
1534951469
Любимый эксперт редакции ...
Ответить
Полная Канистра
1534953398
ну ну твоего совета уж точно не хватало Исчезни уж навсегда
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zigbert
1535015360
Как всегда со своими умозаключениями ,старается сделать подлость Спартаку.
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