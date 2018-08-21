Рейнгольд: «Урал» в матче с «Зенитом» сплавили. Игрокам плюнули в душу»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал судейство в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (4:1).

– Что касается игры «Зенит» – «Урал», то меня опять разочаровали наши футбольные чиновники. Мое мнение, что «Урал» здесь сплавили.

– Что вы имеете в виду?

– Я о том, как был забит второй мяч в ворота «Урала». Куда мы катимся вообще?! Да и «Зениту» абсолютно не нужна такая «помощь». Ему сейчас делают медвежью услугу, которая потом аукнется. Зачем засчитывать мяч, где метр вне игры? Поэтому я не считаю, что «Зенит» выиграл у «Урала», ведь команда соперника потом просто «села».

И в то же время глава судейского департамента Егоров говорит, что они здорово работают. Это безобразие! До каких пор это будет продолжаться? Я позвонил Володе Пономареву – заслуженный человек, играл в ЦСКА, в сборной СССР. Он тоже возмущен происходящим. Я за справедливость. Понимаю настроение ребят из «Урала», которым плюнули в душу.

«Зенит» опять здорово начал сезон. Но есть одна опасность