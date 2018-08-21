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    Рейнгольд: «Урал» в матче с «Зенитом» сплавили. Игрокам плюнули в душу»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал судейство в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (4:1).

    – Что касается игры «Зенит» – «Урал», то меня опять разочаровали наши футбольные чиновники. Мое мнение, что «Урал» здесь сплавили.

    – Что вы имеете в виду?

    – Я о том, как был забит второй мяч в ворота «Урала». Куда мы катимся вообще?! Да и «Зениту» абсолютно не нужна такая «помощь». Ему сейчас делают медвежью услугу, которая потом аукнется. Зачем засчитывать мяч, где метр вне игры? Поэтому я не считаю, что «Зенит» выиграл у «Урала», ведь команда соперника потом просто «села».

    И в то же время глава судейского департамента Егоров говорит, что они здорово работают. Это безобразие! До каких пор это будет продолжаться? Я позвонил Володе Пономареву – заслуженный человек, играл в ЦСКА, в сборной СССР. Он тоже возмущен происходящим. Я за справедливость. Понимаю настроение ребят из «Урала», которым плюнули в душу.

    «Зенит» опять здорово начал сезон. Но есть одна опасность

    Источник: Rusfootball.info

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    21.08.2018 20:20
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 августа 2018, 15:27

      Урал мне понравился больше.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 10:15

      допустим было так как он говорит но у Урала были хорошие возможности уже при счете 2:1 сравнять а они ими не воспользовались а вместо того чтобы дожать почему-то посыпались.

      4
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      Рейтинг: +2390

      baden69 22 августа 2018, 09:33

      В очках надо смотреть... Вне игры определяется не в момент соприкосновения с мячом игроком забившим гол, а в момент передачи, а в момент передачи некий загорелый парень в оранжевой футболке неспешно выходил от ворот...

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 > 22 августа 2018, 14:02

      Не нужно рассказывать о былых заслугах ветерана. Никто и не спорит о его познаниях в футболе. Просто нужно смотреть и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что хочешь. Во- первых, на повторе видно, что игрок обороны Урала не успел выйти и создать положение вне игры до момента касания мяча Ерохиным, поэтому и не был зафиксирован "офсайд". Это видно на повторе, хотя и ракурс не самый лучший. А во-вторых, даже если и было минимальное положение вне игры, то судье с флажком было очень сложно его определить из-за большого количества игроков и скорости всей игровой ситуации. В любом случае это не предвзятость и "помощь" Зениту, а квалификация судьи, так что не надо валить с больной головы на здоровую. Не сильно то вы защищаете вашего уважаемого ветерана, когда он "катком" проходится по вашей любимой команде...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 августа 2018, 08:18

      Старикашка забыл одеть очки. А может ему к психиатру надо?

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 22 августа 2018, 08:08

      Уральцы плюнули себе в душу, когда не реализовали 2 стопроцентных момента. Все остальное от лукавого еврея.

      3
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      Рейтинг: +63

      markel38 22 августа 2018, 06:25

      одно нытьё приедь в Иркутск ( кстати у нас теперь свой Зенит ) и посмотри как откровенно зауживают команду и всем по фиг просто плевать . а сколько Урал нарушал и арбитр не с виснул все молчат .

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 22 августа 2018, 06:14

      С судейством в этом сезоне достали, а прошло всего 4 тура

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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 августа 2018, 04:41

      чиновники в поле не играют

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 22 августа 2018, 00:59

      Ну и не считай ! Поэтому....Звони если что .

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 августа 2018, 00:43

      Опять старого выписали

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