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  • Рейнгольд: «Урал» в матче с «Зенитом» сплавили. Игрокам плюнули в душу»

Рейнгольд: «Урал» в матче с «Зенитом» сплавили. Игрокам плюнули в душу»

21 августа 2018, 20:20
59

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал судейство в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (4:1).

– Что касается игры «Зенит» – «Урал», то меня опять разочаровали наши футбольные чиновники. Мое мнение, что «Урал» здесь сплавили.

– Что вы имеете в виду?

– Я о том, как был забит второй мяч в ворота «Урала». Куда мы катимся вообще?! Да и «Зениту» абсолютно не нужна такая «помощь». Ему сейчас делают медвежью услугу, которая потом аукнется. Зачем засчитывать мяч, где метр вне игры? Поэтому я не считаю, что «Зенит» выиграл у «Урала», ведь команда соперника потом просто «села».

И в то же время глава судейского департамента Егоров говорит, что они здорово работают. Это безобразие! До каких пор это будет продолжаться? Я позвонил Володе Пономареву – заслуженный человек, играл в ЦСКА, в сборной СССР. Он тоже возмущен происходящим. Я за справедливость. Понимаю настроение ребят из «Урала», которым плюнули в душу.

«Зенит» опять здорово начал сезон. Но есть одна опасность

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Рейнгольд Валерий
Комментарии (59)
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Боцман59rus
1534872741
Зенит по делу победил, хотя Дриусси мяча вроде не коснулся, в случае касания -оффсайд, но мяч на него записан, непонятно... а Урал сам все похерил, не забив второй
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Рубик Докоян
1534873387
Когда я говорил одному питерскому журналисту, ( болельщику Спартака их на СДЗД половина редакции будет ) зачем вы его постоянно публикуете, берёте у него интервью и т.д. Он мне ответил, что Рейнгольд --"зажигалка". Дед по любому поводу хрень несёт, правду матку режет, но к экспертной оценке и анализу игры это не имеет никакого отношения. Ветераны кто видел его в игре помнят как он играл. Его футбольные клички в команде говорят сами за себя: Всадник без головы, Пёс. Электричка. Запомнился своей скоростью, носился по полю и белокурой головой. Бог ему судьба, пусть говорит всё что считает нужным как и другие записные "эксперты". Их уровень это дворовой футбол, в плане экспертной оценки, моё мнение.
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3a zenit
1534873797
ага,а типо если Зенит бы не забил то Урал бы победил?Пздц приехали конечная.
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zigbert
1534874035
Зенит в этой встрече был на голову выше Урала И этот гол не повлиял на результат поединка.
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lotsman
1534874302
Видимо Рейнгольд сам матч не смотрел, а руководствуется только слухами. Во первых, кроме этого гола было ещё три. Во вторых, МЕТРОВОГО "вне игры" там не было, Дриусси был на одной линии с защитой. И только наклоненный корпус немного заходил за линию. В третьих, Дриусси уклонялся от мяча и мяч лишь чиркнул по майке. По справедливости, этот гол надо записывать на Ерохина.
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KOLBIS
1534874536
Победа по игре,я так думаю на месте Зенита был бы Спартак,он красиво бы промолчал...
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sv1969
1534875202
Зенит победил без вариантов!Какой тут плевок в душу?Игроки Урала это и сами понимают!Жаль Валера не поймёт этого!
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ZENIT-59
1534876565
Почему-токогда Зенит обыгрывает соперника начинаются разговоры о судействе в пользу нашей команды?!И обязательно кто из москвичей высказывает претензии к арбитрам?! Странная тенденция,уже не первый год так происходит!Пора бы закончить эти разговоры а установить систему видеповторов!Но самиже москвичи против! Удивительная непоследовательность!
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smersh45
1534879343
почему интересно про судейство спартачей у него нет анализа
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SEREGA 64
1534879480
А КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ И БУДУТ СЕЙЧАС ВСЕ СЛИВАТЬ
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