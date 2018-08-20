EA включит «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в FIFA 19

«Спартак» заключил лицензионный и партнерский договор с компанией Electronic Arts. Таким образом, московский клуб появится в популярном футбольном симуляторе FIFA 19.

Кроме красно-белых в игре будут представлены еще два российских клуба – «Локомотив» и ЦСКА.

Дата выхода симулятора – 28 сентября 2018 года.

При этом в FIFA 19 будет отсутствовать российская Премьер-лига.

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