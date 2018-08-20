EA включит «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в FIFA 19

«Спартак» заключил лицензионный и партнерский договор с компанией Electronic Arts. Таким образом, московский клуб появится в популярном футбольном симуляторе FIFA 19.
Кроме красно-белых в игре будут представлены еще два российских клуба – «Локомотив» и ЦСКА.
Дата выхода симулятора – 28 сентября 2018 года.
При этом в FIFA 19 будет отсутствовать российская Премьер-лига.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Спартак»