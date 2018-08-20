EA включит «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в FIFA 19

ну и хорошо, что РПЛ там не будет. Остатки искушения купить новую фифу окончательно пропали))
«Спартак» заключил лицензионный и партнерский договор с компанией Electronic Arts. Таким образом, московский клуб появится в популярном футбольном симуляторе FIFA 19.
Кроме красно-белых в игре будут представлены еще два российских клуба – «Локомотив» и ЦСКА.
Дата выхода симулятора – 28 сентября 2018 года.
При этом в FIFA 19 будет отсутствовать российская Премьер-лига.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 августа 2018 г.
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 20 августа 2018 г.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 августа 2018 г.