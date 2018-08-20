Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

EA включит «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в FIFA 19

20 августа 2018, 16:53
38

«Спартак» заключил лицензионный и партнерский договор с компанией Electronic Arts. Таким образом, московский клуб появится в популярном футбольном симуляторе FIFA 19.

Кроме красно-белых в игре будут представлены еще два российских клуба – «Локомотив» и ЦСКА.

Дата выхода симулятора – 28 сентября 2018 года.

При этом в FIFA 19 будет отсутствовать российская Премьер-лига.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Grishkov_S
1534773404
ееее
Ответить
trahtorist92
1534773495
А смысл клуба без лиги? Только товарищеские играть...
Ответить
ivanthebest
1534774049
Круто конечно, но со стороны FIFA выглядит очень бредово игнор 6-ой по силе лиги европы...
Ответить
SpartakSpartakSpartak
1534774962
А как же "самый самый самый популярный" клуб Зенит? Видимо никто его не выбирает.
Ответить
alexis02lion
1534775210
Типо кто взял в том сезоне медали, те и в игре. А так прикольно типо отдельные матчи бонусы для выноса наших клубов. Серия Fifa только для киберспотсменов по ходу крутая, а для простых геймеров лучше PES и там наши точно есть.
Ответить
Nayturs
1534775217
Странно, в 18 была вся РФПЛ, да и силе команд лига была не хуже Португалии, а такие лиги как корейская, японская, датская с ничтожными рейтами игроков оставят
Ответить
ufos73
1534777780
Странно что кони нашли деньги га игрушку а бомжи нет
Ответить
prezent2017
1534780012
Кто в него играть будет без Зенита?
Ответить
Zelibaba
1534781679
фифа такая дрочь,зачем Зениту бабло выкидывать,в ПЭСЕ российская лига лицензираванная будет!
Ответить
Антисемит
1534786455
ну и хорошо, что РПЛ там не будет. Остатки искушения купить новую фифу окончательно пропали))
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+