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    EA включит «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в FIFA 19

    «Спартак» заключил лицензионный и партнерский договор с компанией Electronic Arts. Таким образом, московский клуб появится в популярном футбольном симуляторе FIFA 19.

    Кроме красно-белых в игре будут представлены еще два российских клуба – «Локомотив» и ЦСКА.

    Дата выхода симулятора – 28 сентября 2018 года.

    При этом в FIFA 19 будет отсутствовать российская Премьер-лига.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.08.2018 16:53
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 20 августа 2018, 20:34

      ну и хорошо, что РПЛ там не будет. Остатки искушения купить новую фифу окончательно пропали))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 19:49

      Японцы и канадцы вечно друг у друга права тырят на лицензирование тех или иных лиг и турниров, в результате чего, обе игры имеют половинчатую футбольную географию. А на часть лиг и турниров вообще забили и те и другие. Парадоксальная ситуация. А после того, как игра перешла на исключительно управление джойстиком, я её бросил.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > TOMSON 21 августа 2018, 11:01

      есть такая штука, клавиатура называется)))))

      0
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      Рейтинг: +29

      Zelibaba 20 августа 2018, 19:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      фифа такая дрочь,зачем Зениту бабло выкидывать,в ПЭСЕ российская лига лицензираванная будет!

      -5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Zelibaba 20 августа 2018, 20:40

      Зачем нести чушь! Клубы на это ни копейки не тратят. Платят им за лицензионное право включить их в игру.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2018, 18:46

      Кто в него играть будет без Зенита?

      -1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 20 августа 2018, 18:41

      Мои поздравления командам!!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 августа 2018, 18:09

      Странно что кони нашли деньги га игрушку а бомжи нет

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > ufos73 20 августа 2018, 18:27

      ЦСКА И Локо будут в ЕА потому, что в Лиге Чемпионов будут Россию представлять. Странно только каким боком сюда мясные попали, не попав в Лигу Чемпионов

      0
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Ubuntu 20 августа 2018, 18:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У ЕА нет лицензии на ЛЧ. Так, что твоя теория - пшик.
      Лицензия на ЛЧ есть у PES, а в PES- 19 есть РФПЛ.

      -5
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      Рейтинг: +371

      ASG > Владислав Vlad 20 августа 2018, 18:46

      у PES больше нет лицензии ЛЧ, соглашение закончилось

      2
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper > Владислав Vlad 20 августа 2018, 18:53

      У ЕА с этого года появилась и лч и ле

      2
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      Рейтинг: +73

      Kazzzik1992 > Владислав Vlad 20 августа 2018, 19:42

      ЛЧ теперь в фифи

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Ubuntu 20 августа 2018, 20:37

      Потому что они попали в ЛЕ, а после последнего тура квалификации к ним присоединится и Зенит, и Уфа, надеюсь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Razvedchik - sniper 20 августа 2018, 22:43

      Не знал. Только сейчас прочитал, что Конами разорвало отношение с ЛЧ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 20 августа 2018, 17:26

      Странно, в 18 была вся РФПЛ, да и силе команд лига была не хуже Португалии, а такие лиги как корейская, японская, датская с ничтожными рейтами игроков оставят

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Nayturs 20 августа 2018, 17:31

      Ты не в курсе что ли? Конами выкупила эксклюзивное право на РПЛ для PES 19.
      Странно другое, почему ни слова о российских представителях в лиге Европы? Ведь с этого года у ЕАшников эксклюзив но оба евротурнира.

      7
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      Рейтинг: +4454

      Snek > russkiisergei 20 августа 2018, 17:48

      А в чём тупость то? PES и FIFA конкуренты, каждый из них пытается приобретать права и естественно дать больше денег, чтобы досталось именно им.
      РПЛ объективно входит в топ-10 лиг Европы и очень близко к топ-5. Права на такие лиги производители симуляторов выкупают с большим желанием и скоростью. Скорее ЕА геймс лохонулся, что у них РПЛ из под носа увели, чем РПЛ тупые такие, что повелись на бабки.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > russkiisergei 20 августа 2018, 17:58

      Не в тупости дело. Логика в этом кроме денег есть. Например, РПЛ там может занять позицию, близкую к ведущей. В то время как в FIFA мы далеко не самая популярная лига. Конечно, обидно, голосовать на сайте за добавление ФНЛ, а потом узнать, что и РПЛ не будет в игре.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 августа 2018, 17:26

      Типо кто взял в том сезоне медали, те и в игре. А так прикольно типо отдельные матчи бонусы для выноса наших клубов. Серия Fifa только для киберспотсменов по ходу крутая, а для простых геймеров лучше PES и там наши точно есть.

      1
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      ...
      Рейтинг: -1

      ¯\_(ツ)_/¯ > alexis02lion 20 августа 2018, 17:43

      Нет, те кто в ЛЧ и ЛЕ играть будут, те и представлены РПЛ.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 20 августа 2018, 17:22

      А как же "самый самый самый популярный" клуб Зенит? Видимо никто его не выбирает.

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 20 августа 2018, 17:09

      Одним из трёх? А кто третий?

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      Рейтинг: +208

      Vladislaf > Черкизовский Кот 20 августа 2018, 17:51

      Заголовок) "EA включит «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в FIFA 19"

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Vladislaf 20 августа 2018, 18:13

      Они отредактировали. ЦСКА не указали, когда писал коммент.

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