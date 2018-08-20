«Манчестер Юнайтед» оценивает защитника «Ювентуса» Сандро в 45 миллионов

Не тратьте зря фунты, все равно маура надо будет выгонять после этого сезона. Лучше бабло для Зидана поберегите, конечно если он захочет прийти.
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед».
Британцы готовы заплатить за футболиста 45 миллионов фунтов стерлингов. В Турине рассчитывают выручить за своего игрока не менее 70 миллионов фунтов.
Ранее «Манчестер Юнайтед» уже проявлял к бразильцу. Действующий контракт игрока с «Юве» рассчитан еще на два года. По этой причине основная деятельность вокруг трансфера Сандро развернется следующим летом.
27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 23 матча в Серии А, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.