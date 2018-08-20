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    «Манчестер Юнайтед» оценивает защитника «Ювентуса» Сандро в 45 миллионов

    Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

    Британцы готовы заплатить за футболиста 45 миллионов фунтов стерлингов. В Турине рассчитывают выручить за своего игрока не менее 70 миллионов фунтов.

    Ранее «Манчестер Юнайтед» уже проявлял к бразильцу. Действующий контракт игрока с «Юве» рассчитан еще на два года. По этой причине основная деятельность вокруг трансфера Сандро развернется следующим летом.

    27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 23 матча в Серии А, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.

    Источник: Tuttosport

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    20.08.2018 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 августа 2018, 11:07

      Не тратьте зря фунты, все равно маура надо будет выгонять после этого сезона. Лучше бабло для Зидана поберегите, конечно если он захочет прийти.

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