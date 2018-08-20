«Манчестер Юнайтед» оценивает защитника «Ювентуса» Сандро в 45 миллионов

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

Британцы готовы заплатить за футболиста 45 миллионов фунтов стерлингов. В Турине рассчитывают выручить за своего игрока не менее 70 миллионов фунтов.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уже проявлял к бразильцу. Действующий контракт игрока с «Юве» рассчитан еще на два года. По этой причине основная деятельность вокруг трансфера Сандро развернется следующим летом.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 23 матча в Серии А, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.