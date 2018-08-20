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    Джеррард – о проблемах «Уфы» с получением виз: «Надеюсь, они приедут. Но это не моя проблема»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал проблемы «Уфы» с получением британских виз перед матчем Лиги Европы.

    «Я узнал об этом недавно, но это не моя проблема. Посмотрим, чем все закончится. Надеюсь, они получат визы и приедут.

    Мы в хорошей форме и ждем предстоящего матча. Надеюсь, проблемы у «Уфы» исчезнут – не могу дождаться нового выхода на «Айброкс», – приводит слова Джеррарда издание The Scottish Sun.

    Матч «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в Шотландии. Ответная встреча состоится 30 августа в России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2018 07:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 20 августа 2018, 17:40

      Джерарду визу не давать))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 13:45

      Думается этот вопрос будет решен. Результат встречи должен решаться на поле а не в "подковерных" играх.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 августа 2018, 12:32

      Вам на западе вообще на все похер.хоть потоп,лишь бы себя любименького не цепануло...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 20 августа 2018, 12:09

      Ох, и тяжело же будет Уфе, особенно в Глазго. Но будем болеть и надеяться на лучшее. Удачи, Уфа!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 11:33

      зато на ответную игру это уже будут ваши проблемы))

      7
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      Рейтинг: +11241

      alp 20 августа 2018, 10:10

      щетаю так - если Уфе не дадут визы, сделать то же самое с рейнджерс. не дать визы их ключевым игрокам... посмеемся все вместе

      6
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 августа 2018, 08:35

      Смотри как бы у вас проблемы не возникли ))))

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 августа 2018, 08:30

      чудеса....

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 20 августа 2018, 08:28

      удачи уфе и победы!!!

      5
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 августа 2018, 08:11

      Это точно - юристы только за бабло.

      1
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