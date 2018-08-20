Джеррард – о проблемах «Уфы» с получением виз: «Надеюсь, они приедут. Но это не моя проблема»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал проблемы «Уфы» с получением британских виз перед матчем Лиги Европы.

«Я узнал об этом недавно, но это не моя проблема. Посмотрим, чем все закончится. Надеюсь, они получат визы и приедут.

Мы в хорошей форме и ждем предстоящего матча. Надеюсь, проблемы у «Уфы» исчезнут – не могу дождаться нового выхода на «Айброкс», – приводит слова Джеррарда издание The Scottish Sun.

Матч «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в Шотландии. Ответная встреча состоится 30 августа в России.