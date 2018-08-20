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    Тренер «Брайтона» – о победе над «МЮ»: «Важно было не позволить им навязывать свою игру»

    Главный тренер «Брайтона» Крис Хьютон назвал заслуженной победу над «Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ.

    «Сегодня мы играли хорошо и заслужили эту победу. Все мои игроки показали себя с лучшей стороны.

    Нам сегодня было важно не позволить «МЮ» владеть мячом и навязывать нам свою игру.

    Следующий матч у нас против «Ливерпуля», а это один из самых сложных соперников в чемпионате. Если мы покажем такой же качественный футбол как сегодня, то я буду счастлив», – сказал Хьютон.

    Матч второго тура АПЛ «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 3:2.

    Источник: BBC

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    20.08.2018 06:33
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