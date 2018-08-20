Тренер «Брайтона» – о победе над «МЮ»: «Важно было не позволить им навязывать свою игру»

Главный тренер «Брайтона» Крис Хьютон назвал заслуженной победу над «Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ.

«Сегодня мы играли хорошо и заслужили эту победу. Все мои игроки показали себя с лучшей стороны.

Нам сегодня было важно не позволить «МЮ» владеть мячом и навязывать нам свою игру.

Следующий матч у нас против «Ливерпуля», а это один из самых сложных соперников в чемпионате. Если мы покажем такой же качественный футбол как сегодня, то я буду счастлив», – сказал Хьютон.

Матч второго тура АПЛ «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 3:2.