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    Мак: «Если проиграем «Мольде» после 8:1 с «Динамо», то все было зря»

    Нападающий «Зенита» Роберт Мак поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф против «Мольде».

    «Слышал, что есть такая команда, — «Мольде», но ни разу не видел ее игры. Посмотрим.

    Для начала нам нужно хорошо отдохнуть, а потом уже думать о Лиге Европы. Могу лишь сказать, что нам надо побеждать.

    Если мы выиграли 8:1 у минского «Динамо», а потом проиграем «Мольде», значит все было зря. Осталось два матча и будет групповой этап. Все в наших руках», – сказал Мак.

    Первый матч между «Зенитом» и «Мольде» пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге, ответный – 30 августа.

    Источник: Sport24

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    20.08.2018 01:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 22 августа 2018, 22:26

      "Мак: «Если проиграем «Мольде» после 8:1 с «Динамо», то все было зря"
      Не проиграете Миллер и там уже скидку на газ сделал!

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 августа 2018, 19:29

      Отовсюду - 8:1,.... 8:1.....
      А по сути - 4:0 в основное время и 4:1 в дополнительное.
      Промахнись Дзюба по "мячу с лёта" и ни о каких 8:1 не было бы и речи.
      Да и вообще - сами себя загнали в угол, сами и расхлебали. По-сути - обязаны были в первом матче всё решить.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2018, 18:51

      Мак и арги заиграли, это обнадеживает.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 августа 2018, 18:49

      Платным перд@чим паром прошли некрепкое но з@лупистое Динамо,а ты о Мольде!)

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 августа 2018, 09:45

      Мольде средний по силе клуб и его нужно "выносить" как дома, так и в гостях.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 августа 2018, 09:16

      Не проиграете!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 07:13

      Настрой и кураж есть, сейчас главное отдохнуть и восстановиться после больших физических нагрузок. Без должного функционала с " Мольде" будет непросто. Из-за выпавших тяжёлых физических нагрузок и Нобоа сломался. Здоровья ему и успешного лечения. Поможет отдохнувший Кузяев вместо Нобоа, на подходе Шатов, Кокорин и Маммана. В сентябре уже будет по легче с качественной ротацией.

      8
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 августа 2018, 03:26

      Квалификация - кто-то вылетает, кто-то идёт дальше. Верим в удачный исход противостояния!

      8
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