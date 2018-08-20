"Мак: «Если проиграем «Мольде» после 8:1 с «Динамо», то все было зря"

Нападающий «Зенита» Роберт Мак поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф против «Мольде».

«Слышал, что есть такая команда, — «Мольде», но ни разу не видел ее игры. Посмотрим.

Для начала нам нужно хорошо отдохнуть, а потом уже думать о Лиге Европы. Могу лишь сказать, что нам надо побеждать.

Если мы выиграли 8:1 у минского «Динамо», а потом проиграем «Мольде», значит все было зря. Осталось два матча и будет групповой этап. Все в наших руках», – сказал Мак.

Первый матч между «Зенитом» и «Мольде» пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге, ответный – 30 августа.