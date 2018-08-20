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  • Мак: «Если проиграем «Мольде» после 8:1 с «Динамо», то все было зря»

Мак: «Если проиграем «Мольде» после 8:1 с «Динамо», то все было зря»

20 августа 2018, 01:22
8

Нападающий «Зенита» Роберт Мак поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф против «Мольде».

«Слышал, что есть такая команда, — «Мольде», но ни разу не видел ее игры. Посмотрим.

Для начала нам нужно хорошо отдохнуть, а потом уже думать о Лиге Европы. Могу лишь сказать, что нам надо побеждать.

Если мы выиграли 8:1 у минского «Динамо», а потом проиграем «Мольде», значит все было зря. Осталось два матча и будет групповой этап. Все в наших руках», – сказал Мак.

Первый матч между «Зенитом» и «Мольде» пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге, ответный – 30 августа.

Источник: Sport24
Лига Европы Россия. Премьер-лига Мольде Зенит
Комментарии (8)
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woyser
1534724781
Квалификация - кто-то вылетает, кто-то идёт дальше. Верим в удачный исход противостояния!
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Рубик Докоян
1534738419
Настрой и кураж есть, сейчас главное отдохнуть и восстановиться после больших физических нагрузок. Без должного функционала с " Мольде" будет непросто. Из-за выпавших тяжёлых физических нагрузок и Нобоа сломался. Здоровья ему и успешного лечения. Поможет отдохнувший Кузяев вместо Нобоа, на подходе Шатов, Кокорин и Маммана. В сентябре уже будет по легче с качественной ротацией.
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Артурка32
1534745775
Не проиграете!
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Dominator777
1534747541
Мольде средний по силе клуб и его нужно "выносить" как дома, так и в гостях.
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Pourport
1534780187
Платным перд@чим паром прошли некрепкое но з@лупистое Динамо,а ты о Мольде!)
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prezent2017
1534780316
Мак и арги заиграли, это обнадеживает.
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Владислав Vlad
1534782596
Отовсюду - 8:1,.... 8:1..... А по сути - 4:0 в основное время и 4:1 в дополнительное. Промахнись Дзюба по "мячу с лёта" и ни о каких 8:1 не было бы и речи. Да и вообще - сами себя загнали в угол, сами и расхлебали. По-сути - обязаны были в первом матче всё решить.
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Чахлик Невмерущий
1534965990
"Мак: «Если проиграем «Мольде» после 8:1 с «Динамо», то все было зря" Не проиграете Миллер и там уже скидку на газ сделал!
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