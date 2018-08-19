Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«В чем превзошли соперника? В результативном ударе. Первый тайм прошел с нашим преимуществом, во второй инициативу перехватили «Крылья Советов». У них были моменты, чтобы сравнять счет. Я всем доволен.

Первая победа всегда очень сложная. Сейчас можно смотреть разные ситуации, правильно или нет сыграла группа игроков. Но победа есть победа, так что это неважно. Три очка – это очень важно, потому что их давно не было», – сказал Семин.

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