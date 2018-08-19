Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Три очка – это важно для «Локомотива», давно их не было»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

    «В чем превзошли соперника? В результативном ударе. Первый тайм прошел с нашим преимуществом, во второй инициативу перехватили «Крылья Советов». У них были моменты, чтобы сравнять счет. Я всем доволен.

    Первая победа всегда очень сложная. Сейчас можно смотреть разные ситуации, правильно или нет сыграла группа игроков. Но победа есть победа, так что это неважно. Три очка – это очень важно, потому что их давно не было», – сказал Семин.

    У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

    2 карточки за 4 минуты. Странное поведение защитника «Локомотива»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 20 августа 2018, 12:25

      Пока, к сожалению, Локо представляет жалкое зрилище.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 августа 2018, 06:10

      Dgthtl

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 августа 2018, 23:49

      Локо вспоминает прошлый год и вымучивает победы 1:0! Это не есть хорошо! Если так играть с "крылышками", проигрывать Оренбургу, то в ЛЧ 4-е место гарантировано и потеря очков для России!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Serjoga 19 августа 2018, 23:55

      спартак 3 победы по 1-0 и ничего) норм, главное 3 очка, раскачаются!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > fortune-bva 19 августа 2018, 23:58

      Они качаются и ПАОК отправили в ЛЧ! Теперь качаться будут в ЛЕ! И если дальше будут случайные 1:0, то и им 4-е место в группе гарантировано! Не хотелось бы понижать коэффициент страны!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Serjoga 20 августа 2018, 20:31

      не писсимистничай))) все будет норм) лучше поддержи наши клубы, пусть в стране они нам чужды (некоторые) но в европе мы одна команда!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > fortune-bva 21 августа 2018, 18:54

      Нам и остается только поддерживать, но спартаковские Промес, Зе, Андриано с ПАОКом показали, что им все пофиг! У них ничего не получалось, а они лыбились с высунутыми языками! И за них болеть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2018, 21:29

      Все вымучено, Шпалыч. Народ смотрит Зенит и любуется, смотрит Локо и плюется.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11