Ари – о судействе в матче со «Спартаком»: «Это позор для российского футбола»

Нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о судействе в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Бразилец был удален на 91-й минуте встречи.

«К сожалению, судейство нуждается в серьезном улучшении. В нашу пользу не назначили два пенальти.

Хочу поблагодарить одноклубников за хороший матч. К сожалению, это позор для российского футбола», – подписал футболист видео в инстаграме с решениями арбитра Сергея Лапочкина.

Ранее ролик опубликовала пресс-служба «быков»в клубном твиттере. Источник отметил, что судья принимал спорные решения в последних трех встречах между командами.