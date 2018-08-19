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    Ари – о судействе в матче со «Спартаком»: «Это позор для российского футбола»

    Нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о судействе в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Бразилец был удален на 91-й минуте встречи.

    «К сожалению, судейство нуждается в серьезном улучшении. В нашу пользу не назначили два пенальти.

    Хочу поблагодарить одноклубников за хороший матч. К сожалению, это позор для российского футбола», – подписал футболист видео в инстаграме с решениями арбитра Сергея Лапочкина.

    Ранее ролик опубликовала пресс-служба «быков»в клубном твиттере. Источник отметил, что судья принимал спорные решения в последних трех встречах между командами.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.08.2018 18:47
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 21 августа 2018, 01:10

      После того, как сыграл ари, включая выход один на один, всевозможные падения, и, конечно, его заявление, вывод один - АРИ- позор Российского футбола!!!

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 20 августа 2018, 12:34

      Галоперидол ему в помощь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 20 августа 2018, 08:46

      ара ты не прав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 августа 2018, 02:49

      Ари - позор РПЛ... то кулаками со спины бьет из под тишка... то головой на глазах судьи...

      4
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 19 августа 2018, 22:24

      ДАЖЕ ДЛЯ БРАЗИЛЬЦА ТАК ВЕСТИ СЕБЯ НЕКРАСИВО ФУ КАКАШКА!

      5
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > aaaaahhhh 19 августа 2018, 22:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какой еще характер может быть у спартаковца, а бывших их нет, это как инвалидность

      -8
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Вальдемар IV 19 августа 2018, 23:02

      Сиди и дрочи в уголке

      5
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 19 августа 2018, 22:06

      тебя, обезьянороссиянин паршивый, матчей на десять дисквалифицировать надо...

      4
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 19 августа 2018, 22:02

      Кроме мяса никого нету наверно тут.

      1
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 > MURAD F. A. 20 августа 2018, 00:36

      всех быков пустили на мясо.

      1
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 19 августа 2018, 21:48

      Ты бы лучше левандос молчал.Время твоё прошло.А вроде бы ещё пыжится. ******.

      3
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 21:31

      Так грубо играть не достойно для футболиста.

      6
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 19 августа 2018, 21:19

      ари надо обратно в спермак

      -3
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