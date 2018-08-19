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  • Ари – о судействе в матче со «Спартаком»: «Это позор для российского футбола»

Ари – о судействе в матче со «Спартаком»: «Это позор для российского футбола»

19 августа 2018, 18:47
88

Нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о судействе в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Бразилец был удален на 91-й минуте встречи.

«К сожалению, судейство нуждается в серьезном улучшении. В нашу пользу не назначили два пенальти.

Хочу поблагодарить одноклубников за хороший матч. К сожалению, это позор для российского футбола», – подписал футболист видео в инстаграме с решениями арбитра Сергея Лапочкина.

Ранее ролик опубликовала пресс-служба «быков»в клубном твиттере. Источник отметил, что судья принимал спорные решения в последних трех встречах между командами.

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Публикация от text (@ari_gol1000)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ари Лапочкин Сергей
Комментарии (88)
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4ekucT911
1534693786
ой ну все, мячик перестал в ворота спартака залетать, начались дешевые инсенуации, надо уметь принимать реальность как она есть ибо есть вещи, которые не изменишь словами
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Мары
1534694081
Ари сам позор российского футбола.Вместо того чтобы принять поражение, начал всем синяки да ушибы демонстрировать, которых у каждого игрока любой команды до фигища после каждого матча. Как эта девка вообще до сих пор в футбол играет ? Непонятно.
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Eddyson
1534694158
Гражданин России позорит российский футбол на португальском языке. Дожили... Куда там краснодарские отряды Путина смотрят?!
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Кинстифа
1534694201
позор это ты, гнилой человечишка..
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oyabun
1534694320
Ари всё никак не угомонится? Лучше всего о нем сказал Роман Павлюченко - "Больной на всю голову!". Ни добавить ни убавить. Если сам еще не понимает, что иногда лучше промолчать, чем говорить, то ближайшее заседание КДК ему всё популярно объяснит.
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turist82
1534694357
Хоть бы за поведение свое извинился, колено лысое.
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kvm
1534694425
был в Спартаке вроде мужиком, а как ушёл - плаксивая баба...
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VVM1964
1534695202
Позор это твое поведение ( при том что как игрок Ари мне нравится )
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Полная Канистра
1534695714
бычара тупая только провоцировать и бодаться умеет ещё в сборную размечтался попасть а вот на.....
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OfaZavr
1534695865
позор это как Ари себя ведет постоянно.
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