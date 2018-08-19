«Краснодар» опубликовал видео о судействе в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала судейство в матче 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

«Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трех, которые он судит между нашими командами подряд!

Вы все сами можете оценить без слов!» – звучит описание видео с решениями арбитра Сергея Лапочкина.

«Быки» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.