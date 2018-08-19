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    «Краснодар» опубликовал видео о судействе в матче со «Спартаком»

    Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала судейство в матче 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

    «Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трех, которые он судит между нашими командами подряд!

    Вы все сами можете оценить без слов!» – звучит описание видео с решениями арбитра Сергея Лапочкина.

    «Быки» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Twitter

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    19.08.2018 17:39
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    Комментарии132
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 августа 2018, 00:21

      Надо успокоиться и понять, что играем с шулерами их краплеными картами. Сейчас слушал Егорова в После футбола смотрит в камеру и врет на всю страну на белое говорит черное а Чердак с умным видом подпевает! Позорище!

      0
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      Рейтинг: +20

      Слава Семенов > Krasnodar 123 20 августа 2018, 08:00

      Не ты ли бутылки кидал в воротчика?

      3
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 19 августа 2018, 22:20

      а как бутылки в нашего Максименко летели, видео не выложили?? а как чмо лысое подло боднуло Жиго в челюсть в метре от судьи тоже не выложили??

      2
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      Рейтинг: +12

      Евгений1987 19 августа 2018, 21:53

      ари просто лысая обезьяна

      2
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      Рейтинг: +40

      Чуп 19 августа 2018, 21:47

      я хоть и болельщик Спартака,но пенальти в наши не было...Ари сам искал зацеп.а удалили его за то,что он БОДНУЛ ЖИГО...а пенальти на ЗЕ ЛУИШЕ вообще из прошлого сезона...краснодару просто не повезло.зачем жаловаться на судейство???такие матчи бывают...

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 21:21

      Даже при повторе сложно определить, было нарушение или нет.

      14
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 августа 2018, 21:07

      кто вам мешал забить в основное время так чтоб судья не приколебался?

      10
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 августа 2018, 20:16

      Интересное совпадение, жаль, что всем плевать. А РФС будет дальше ставить подкупных судей на матчи Спартака, чтобы тянуть свиней на вершину таблицы, в Лигу чемпионов, которая не нужна Спартаку.
      Хорошо устроились. На ошибки судей указывают только проигравшие команды, но их не слушают, потому что победившие считают их слова простым оправданием и нытьём. Одним всё равно на ошибки, другие крайне возмущены: таким образом судейские ошибки никогда не исчезнут.

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Diter Bolen 19 августа 2018, 21:22

      галицкому должна быть нужна, он частник еще и без магнита, у него нет газпрома лукойла, только его там наверное так зашугали что проще закрыть клуб

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 августа 2018, 20:11

      Ну что если зрение есть то не какого крминала нет

      1
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 19 августа 2018, 20:03

      Реально пенальти небыло

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > АндрейФКСМ 19 августа 2018, 20:51

      Реально в обеих случаях не было?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 19:59

      У пресс-службы клуба другие задачи и обязанности. По судейству, если есть претензии по конкретным эпизодам, надо подавать жалобу в ДСИ РФС и пусть там разбираются. При назначении судьи на матч тоже можно было высказать своё мнение и аргументацию. А после игры это уже постфактум недовольных результатом матча.

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