«Краснодар» опубликовал видео о судействе в матче со «Спартаком»

Надо успокоиться и понять, что играем с шулерами их краплеными картами. Сейчас слушал Егорова в После футбола смотрит в камеру и врет на всю страну на белое говорит черное а Чердак с умным видом подпевает! Позорище!
Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала судейство в матче 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).
«Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трех, которые он судит между нашими командами подряд!
Вы все сами можете оценить без слов!» – звучит описание видео с решениями арбитра Сергея Лапочкина.
«Быки» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 августа 2018 г.