Смолов и Крыховяк – в старте «Локомотива» на матч в Самаре

«Крылья Советов» и «Локомотив» объявили стартовый состав на матч 4-го тура чемпионата России.

Крылья Советов: Конюхов, Полуяхтов, Самарджич, Зотов, Бурлак, Чичерин, Башкиров, Ланин, Чочиев, Соболев, Яковлев.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Денисов, Крыховяк, Фарфан, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.

Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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