Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолов и Крыховяк – в старте «Локомотива» на матч в Самаре

    «Крылья Советов» и «Локомотив» объявили стартовый состав на матч 4-го тура чемпионата России.

    Крылья Советов: Конюхов, Полуяхтов, Самарджич, Зотов, Бурлак, Чичерин, Башкиров, Ланин, Чочиев, Соболев, Яковлев.

    Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Денисов, Крыховяк, Фарфан, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.

    Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 19 августа 2018, 16:59

      удачи Тише!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 19 августа 2018, 16:55

      Пора забивать парням...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 15:53

      Предположу, что уж сегодня "Локо" не придётся идти по шпалам домой по привычке, как в старой доброй песне. Будут голы, победа и чартером домой...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 19 августа 2018, 15:59

      Не знаю какой счёт будет, но голы должны быть в этой игре.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 19 августа 2018, 18:35

      С прогнозом я угадал, "Локо" чартером летит. )))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11