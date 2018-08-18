Шевченко: «Задача сборной Украины – попасть на чемпионат Европы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о задачах команды на ближайшее будущее.

«Лига наций – позитивный турнир. Он сделан для того, чтобы убрать товарищеские игры, расставить товарищеские игры по силе соперника. Система Лиги наций в том, чтобы слабые команды имели возможность попасть на большой турнир. Полностью поддерживаю эту идею.

Так как мы представляем сильную вторую сеяную группу, нам попались достойные, хорошие команды – Словакия и Чехия. Моя задача – попасть на чемпионат Европы. Через Лигу наций или через отборку – не имеет никакого значения. Мы ко всем играм будем относиться серьезно», – сказал Шевченко.