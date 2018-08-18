Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шевченко: «Задача сборной Украины – попасть на чемпионат Европы»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о задачах команды на ближайшее будущее.

    «Лига наций – позитивный турнир. Он сделан для того, чтобы убрать товарищеские игры, расставить товарищеские игры по силе соперника. Система Лиги наций в том, чтобы слабые команды имели возможность попасть на большой турнир. Полностью поддерживаю эту идею.

    Так как мы представляем сильную вторую сеяную группу, нам попались достойные, хорошие команды – Словакия и Чехия. Моя задача – попасть на чемпионат Европы. Через Лигу наций или через отборку – не имеет никакого значения. Мы ко всем играм будем относиться серьезно», – сказал Шевченко.

    Источник: ua.tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2018 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 18 августа 2018, 13:32

      Если Россия, попадает на европу, то Украина автоматом не поедит на ЧЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 18 августа 2018, 09:51

      Выполнимая задача! Удачи Шевченко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 18 августа 2018, 09:49

      А нахрена слабым попадать на турнир? Чтоб потом влетать португалиям 7-0 и все кричали какой криштиану молодец, ЗМ ему?
      Хотите попасть на ЧЕ - билет на поезд, билет на стадик и в путь.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11