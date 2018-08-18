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    Слуцкий: «Футболисты в Голландии совсем по-другому одеваются. Никто не носит Gucci»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Голландии.

    «Квартиру нашел себе в Арнеме еще до переезда. Она сейчас в таком виде, в каком была. Потому что семья у меня в Москве. Ребенок уже учится во взрослых классах, так что переезжать было неудобно. Как только приехал в квартиру, купил себе телевизор, чтобы смотреть чемпионат мира. Тут был маленький. Интернет сразу провел. Смотрю через него все российские программы. Все рабочие моменты – все здесь.

    Часть работы дома посвящена штудированию английского. Без этого никуда. Тут карточки по английскому языку, в основном с футбольной терминологией. Есть рабочие записи. Например, я ездил смотреть «Херенвен», сохранил записи, пометки. Пока они не систематизированы. Потом переписываю. У меня все есть и в электронном виде и по «Халлу», и по ЦСКА. Но все есть на бумаге, мне так удобнее – я олдскульный человек. Мне так легче. Рабочее пространство дома – стол и телевизор. Потому что очень много трансляций.

    Тут все очень спокойно, размеренно. Очень сильно отличается ритм от московского. Но меняется все вокруг, а лично мой рабочий ритм остается неизменным. Я во всех местах, где жил, работал в одном ритме, все заточено на футбол. Стараюсь минимизировать контакты, чтобы общение не отвлекало. Давно не обновляю свой гардероб. Здесь люди иначе относятся к так называемому вещизму. Прошел тот период, когда надо было соответствовать уровню футболистов. У нас-то они совсем по-другому одеваются. А здесь ко всему спокойно относятся, никто не надевает Gucci. Этого не поймут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2018 09:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 18 августа 2018, 16:13

      Не стоит усматривать злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью..!

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 18 августа 2018, 09:47

      Не, ну на какое-нибудь светское мероприятие не в спортивках же ходят.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Добрый Бобер 18 августа 2018, 13:19

      между гуччи и спортивками за 1,5 тыс лежит пласт качественной брендовой одежды по умеренным ценам) её большинство людей и носит. новость какая. У них несколько иной подход к понятию "дёшево". Для них Zara - это вполне повседневная одежда.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 09:31

      Набросок сценария есть, можно снимать фильм " Как я провёл этим летом а Арнеме"... ))) Лёне удачи, он трудоголик и профи в своём деле. Только бы дали по дольше поработать в команде.

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